Nuovo velivolo AM-X Ghibli al Malignani di Udine

Sabato 18 settembre, alle 10 all'Istituto Malignani di Udine, si svolgerà una cerimonia di presentazione del velivolo AM-X “Ghibli” alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'A. M. Gen. Alberto Rosso, delle autorità militari e civili. Il velivolo è arrivato a Udine dalla base di Istrana (Treviso) dopo uno straordinario lavoro di coordinamento dell'operazione svolto anche grazie alla collaborazione con l'Associazione AerMalignani.



Questa cessione è stata fortemente voluta dal generale Rosso, a sottolineare l'importanza e la fattibilità della collaborazione tra le forze armate, la scuola e le associazioni di volontariato in ambito aeronautico. Assieme alle attrezzature di terra AGE (Aircraft Ground Equipment), alla collaborazione volontaria di alcuni ex specialisti, l'AM-X è diventato un prezioso strumento di formazione e di studio sia per i docenti che per le studentesse e gli studenti per quanto riguarda gli impianti di bordo come il condizionamento, la pressurizzazione e l'avionica.



In coda alla cerimonia le studentesse e gli studenti della sezione aeronautica effettueranno le prove carrello e il test del sistema fly by wire per muovere tutti i comandi di volo. Sabato 25 settembre, dalle ore 9.00 alle 12.30, l'hangar del Malignani sarà aperto alla cittadinanza con gli studenti e le studentesse che faranno da guida ai velivoli. Sarà anche possibile salire sul neoarrivato AM-X .