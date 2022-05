Nuvoices Project accompagna la cena alla Food Court del Tiare

Continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 13 maggio a partire dalle 19.30 appuntamento con “Nuvoices Project”, un ensemble vocale nato nell’aprile 2018 come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir. L’idea è arricchita dall’esperienza artistica maturata in ambito vocale e strumentale dal M° Rudy Fantin, Direttore Artistico che cura e dirige l’ensemble.



Il fascino della voce, la coralità, la voglia di sperimentare e la mancanza di pregiudizi stilistici rendono la formazione capace di muoversi fra le sfumature della musica moderna, passando da Duke Ellington a Noa, dalla Motown alla rielaborazione di culture tradizionali in chiave moderna, dalla collaborazione con artisti di spicco al Gospel tradizionale o contemporaneo.



Tra le ultime collaborazioni, il gruppo ha cantato insieme a musicisti come Leslie Sackey, i Neri Per Caso e Mylious Johnson, mentre quelle fatte con il precedente progetto, sempre con la Direzione Artistica di Rudy Fantin, hanno visto nomi come Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, Adriano Celentano, Donald Lawrence e molti altri.