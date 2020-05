Obiettivo sicurezza e benessere dei giovani

Scuole chiuse, didattica a distanza, genitori spesso a casa dal lavoro, una situazione particolare che ha creato e sta creando non poche difficoltà alle famiglie e alle scuole nella gestione di un inevitabile riequilibrio familiare e organizzativo.



L’UTI della Carnia, nell’ambito delle attività del Corpo di Polizia locale, ha voluto mettere a disposizione di genitori, insegnanti ed educatori alcuni momenti di formazione fruibili da casa, al fine di prevenire e gestire nel modo migliore eventuali comportamenti devianti e situazioni di disagio.



Con il supporto e l’esperienza dell’Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza (IRSS) sono state organizzate tre videoconferenze su temi di stringente attualità che riguardano la sicurezza e il benessere dei giovani. E’ stato affrontato il tema dell’educazione alla corretta fruizione dei media, della gestione dei ragazzi a casa e dello sviluppo delle capacità di far fronte agli eventi negativi.



Per certi versi sorprendente l’adesione: oltre 500 le persone che hanno seguito con interesse e partecipazione le tre lezioni on-line.Come riferisce il Comandante della Polizia Locale dell’UTI della Carnia, Alessandro Tomat, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla Polizia Locale (che ricordiamo è stata impegnata in questi mesi nelle attività di controllo dell’ordine e sicurezza pubblica per il rispetto delle normative al fianco delle altre forze di polizia) rientrano anche le politiche di sicurezza urbana ed in particolare il sostegno attivo di tutte le iniziative che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il progetto originario relativo alle politiche di sicurezza, finanziato con il contributo della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Servizio Affari Istituzionali e Locali polizia locale e sicurezza - inizialmente prevedeva delle lezioni gestite in maniera tradizionale, ma gli eventi degli ultimi mesi relativi alla diffusione del coronavirus e le conseguenti disposizioni Ministeriali e Regionali hanno imposto di sospendere tutte le attività e reso necessario ripensare e porre in atto soluzioni diverse, individuate nello strumento delle video conferenze; per cui è una grande soddisfazione, visti i risultati ottenuti in fatto di partecipazione e la presenza di relatori di prim’ordine, e questo anche grazie al dott. Felci dell’ IRSS.“Una comunità la si costruisce, tutela, la si fa crescere e sviluppare anche fornendole strumenti condivisi di orientamento rispetto a ciò che accade” - commenta il Presidente dell’UTI Francesco Brollo - “Con la Polizia Locale perciò introduciamo volentieri momenti come questi di formazione e conoscenza per i cittadini della nostra Carnia, all’opera di controllo sul rispetto delle norme, che in questi mesi ha visto il corpo operativo con grande attenzione ed efficacia.”