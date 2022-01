Occasione d'oro per i condomini ricostruiti con criteri antisismici

Fra tutte le novità e conferme introdotte dalla legge di Bilancio, approvata dal Parlamento a fine anno, ne spicca una ritenuta dagli addetti ai lavori, in assoluto, la più la più importante. Stiamo parlando della norma dedicata al bonus previsto per la ricostruzione di edifici con criteri antisismici, provvedimento decisamente molto importante in una regione come la nostra dove molti edifici sono ancora carenti da questo punto di vista e la platea dei cittadini interessati è piuttosto ampia.

Si tratta del “Sisma bonus acquisti ordinario” spettante agli acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave antisismica dal costruttore. Il bonus varia tra il 75% e l’85%, a seconda che il nuovo edificio permetta il passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico. Questo provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, su un ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 euro. Si tratta, com’è evidente dato l’ammontare dell’importo, di un’agevolazione davvero notevole per chi volesse optare attualmente per l’acquisto di un appartamento in un condominio frutto di demolizione e ricostruzione, tanto più che si tratterebbe di immobili migliori anche dal punto di vista del risparmio energetico