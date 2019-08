Occasioni da prendere al guinzaglio

Il cane è da sempre il migliore amico dell’uomo. Non sempre è vero il contrario, però. Basti pensare che chi ha un amico a quattro zampe in casa preferirebbe averne uno a due, ossia un essere umano a propria immagine e somiglianza. Non potendo, cresce il cane come un piccolo uomo.

Ecco, quindi, il proliferare di negozi che vendono sì alimenti indispensabili, ma anche cucce, cuscini, tappetini, cappottini, guinzagli, collane, palle, corde con nodi e chi più ne ha, più ne metta.

Il segreto di tanto successo sta nel fatto che difficilmente ciascuno di questi prodotti costa oltre i dieci euro. A prezzo accessibile segue riempimento del carrello ed è qui che la spesa diventa pazza.

Del resto, dire di no all’‘amore di casa’ è impossibile.

Ormai il cane può fare di tutto: salire sul divano, dormire sul letto del padrone, mangiare dal tavolo. Basta che sia profumato. Allora ecco che arrivano le trousse, vere valigette che contengono salviette specifiche per la pulizia degli occhi e delle orecchie, shampoo per togliere l’odore, spray per profumare la cuccia o l’auto, anti odore da spruzzare sui tessuti, pannolini e mutandine igieniche e coprisedile, per proteggere l’auto da peli, saliva o altro. Il cane perfetto è profumato e senza peli. Un peluche.

Il proprietario educato e modaiolo sfoggia anche rifornimenti tutti diversi di sacchetti igienici. Solo il tipo Bon ton, marca che è tutta un programma, varia dal rosa al grigio metallizzato per meno di 14 euro.

C’è una vasta serie anche di cappottini, da quelli imbottiti quando il freddo diventa pungente, a quelli impermeabili, per non bagnare il pelo durante una passeggiata sotto la pioggia. Qui i prezzi salgono e si arriva anche a una trentina di euro.

A palle, corde, e pupazzi vari si è aggiunta una novità imperdibile. Se il cane è lasciato solo in casa per molte ore può soffrire di depressione. Per passare il tempo, ma anche per dispetto, può finire col distruggere i mobili di casa. Onde evitare disastri, oggi è possibile procurargli una compagnia.

Si chiama Varram, il robot giocattolo per animali che tiene compagnia, in forma, ma anche fornisce di crocchette all’amico a quattro zampe come ricompensa. Grazie a un’applicazione si può azionare il robot anche da remoto e tenere comunque tutto sotto controllo. Può capitare, infatti, che i cani lasciati soli facciano qualche piccolo dispetto, proprio per far sentire in colpa il padrone, come mordere l’imbottitura del divano. Se gli animali domestici hanno a disposizione un pet robot, questi incidenti vengono eliminati alla radice. Alla modica cifra di circa 130 euro.