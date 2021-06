Occhi all'insù per l'eclissi anulare di Sole

Occhi puntati all'insù, al cielo, giovedì 10 giugno, per l'eclissi parziale di Sole. Un evento che in Italia sarà osservabile, ma non in modo completo, anche dal Friuli Venezia Giulia, a partire poco dopo le 11,30 e fino alle 13,10 circa, dipenderà dalla provincia di residenza.

Sarà un'eclissi anulare, perché il disco della Luna entrerà in quello del Sole, ma per una questione di distanza del nostro satellite, la Luna coprirà solo una parte del Sole, creando l'effetto ad anello da cui prende il nome il particolare fenomeno.

L'evento sarà visibile in tutta la sua bellezza in luoghi remoti e poco abitati com eil Polo Nord, Canada, Russia settentrionale e Groenlandia. In Italia saranno favorite le regione del Nord, dove l'evento sarà visibili in forma parziale.

Per chi non potesse vederla o volesse ammirarla in tutta la sua magnificienza è possibile seguire la diretta streaming sul canale timeanddate

https://www.youtube.com/watch?v=7S6dhT1voAo