Occhi puntati alla Superluna

Stanotte occhi puntati all'insù per ammirare la Superluna di maggio, nota anche come la Superluna dei fiori secondo la tradizione degli Algonchini, una tribù di nativi americani, e accompagnata in Australia e Nuova Zelanda dall'eclissi totale di Luna.

Notte di Luna piena, quella del 26 maggio, che complice la distanza minima dal pianeta Terra apparirà più luminosa e grande del consueto. Un effetto ottico, in pratica, ma mdall'effetto assicurato, per semplici ammiratori del nostro satellite e soprattutto per i fotografi che potranno immortalare lo spettacolo.

La Luna, nei cieli del Friuli Venezia Giulia, sorgerà poco dopo le 21 e tramonterà verso le 5,20 di giovedì 27 maggio.