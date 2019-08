Occhi puntati sulla Luna, Giove e Saturno

Proseguono gli appuntamenti estivi con le stelle all'osservatorio e al planetario di Farra d'Isonzo. Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 21, gli strumenti saranno puntati sulla Luna e sui pianeti Giove e Saturno, sicuramente tra gli astri più spettacolari da guardare al telescopio. Sotto la cupola del planetario verrà simulato il movimento della volta celeste e proiettati filmati di carattere astronomico.



E poiché siamo in agosto potrà capitare di scorgere qualche “stella cadente”. Proprio in questo periodo dell’anno la Terra attraversa la zona di Sistema Solare dove orbita la cometa Swift-Tuttle: i corpuscoli dispersi nei secoli dall’astro chiomato vengono “spazzati” dal nostro pianeta e, precipitando in atmosfera a centinaia di migliaia di chilometri all’ora, si accendono per attrito generando una “pioggia” di meteore. Il tradizionale appuntamento in osservatorio con le “lacrime di San Lorenzo” si svolgerà lunedì 12 agosto, la sera in cui è previsto il massimo di attività dello sciame meteorico delle Perseidi, anche se quest’anno la luminosità della Luna disturberà molto gli avvistamenti.



Per partecipare a questi e a tutti i prossimi appuntamenti del 2019 in osservatorio, è sufficiente associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale del costo di 10 euro, e "socio junior", del costo di 5 euro, pensata per gli studenti (per informazioni, telefonare in osservatorio, dopo le 21, allo 0481 888540).