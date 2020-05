Occhiali protettivi in dotazione alla Polizia locale

L’ottica Fielman, presente a Pordenone in corso Vittorio Emanuele II, ha regalato alla polizia locale di Pordenone-Cordenons, sempre in prima linea nell’attività di contrasto alla diffusione del coronavirus, occhiali coprenti che aiuteranno gli agenti a proteggersi con maggior sicurezza.



L’assessore Emanuele Loperfido e il comandante Massimo Olivotto hanno ringraziato la manager Fabiola Calabrese, a nome del Comune e del Comando.



Per Loperfido “è un'ulteriore dimostrazione che in questi mesi commercianti e cittadini pordenonesi hanno apprezzato e apprezzano l’operato dei nostri agenti, vedendoli impegnati costantemente sul territorio. Il gesto della signora Calabrese ci riempie di orgoglio.”