Occhio alle truffe, se ne parla a Tolmezzo

A Tolmezzo presso la Sala Consiliare del Comune in Piazza XX Settembre, martedì 14 gennaio 2020 alle ore 18.30 si terrà un’importante serata informativa organizzata dalla Polizia di Stato, con il supporto del Comune di Tolmezzo dal titolo “Occhio alle truffe: Come difendersi dalle truffe rivolte agli anziani e da altri reati contro il patrimonio” tenuta dal Vice Questore della Polizia di Stato dott. Alessandro Miconi Dirigente il Commissariato di P.S. di Tolmezzo.

L’evento ha una notevole importanza in quanto ha lo scopo di sensibilizzare una fascia della popolazione che si è riscontrato essere particolarmente vulnerabile al fenomeno delle truffe che vengono perpetrate con specifiche modalità. Da qui l’esigenza di informare le persone anziane dei pericoli che possono correre quando vengono avvicinati da persone sconosciute o che tentano di entrare in casa.

Durante la serata verranno illustrate le caratteristiche del reato di truffa, dei modus operandi, descrizioni di casistiche, profili psicologici dei truffatori, punti di vulnerabilità delle vittime, come riconoscere un soggetto potenziale truffatore, cosa fare nella situazione in cui la truffa sia in atto, o anche come comportarsi se si ha subito questo tipo di reato. Inoltre, verranno anche trattati altri reati contro il patrimonio legati al contesto territoriale, in particolare la prevenzione dei furti. Nel contesto verranno utilizzati sistemi audiovisivi.

Il Comune di Tolmezzo è stato determinante nella riuscita dell’evento mettendo a disposizione la propria Sala Consiliare, la distribuzione di volantini informativi e il contatto con tutte le associazioni che si occupano della terza età.



Per informazioni:

- Comune di Tolmezzo - 0433 487977