Officine Italia, la piazza virtuale dove si forgia il futuro post-Covid

C'è anche il Friuli Venezia Giulia nel grande cantiere di Officine Italia, un’iniziativa lanciata da 50 giovani organizzatori, supportati da più di 150 partner e community partner per disegnare il futuro del nostro Paese.

Professionisti e studenti sparsi per il mondo hanno creato una “piazza virtuale” dove riunire una generazione intera con l’obiettivo di sviluppare proposte concrete per il rilancio dell'Italia, in seguito alla crisi scaturita dall’emergenza Covid-19.

All’appuntamento, interamente on line - è cominciato venerdì 15 maggio e si concluderà domenica 17 - partecipano oltre 2000 iscritti, dall'Italia e dall'estero. Organizzati in team, alternano momenti di lavoro, condivisione e socializzazione, dedicandosi alla risoluzione delle sfide legate a tre macro-aree strategiche per il rilancio del Paese e della Regione: Bellezza (per valorizzare il nostro patrimonio culturale), Talento (per innovare l’educazione e l’apprendimento) e Network (per ideare nuovi modelli economici e far rifiorire le PMI).

"Vogliamo dimostrare al Paese che noi giovani ci siamo - spiega Flavio Proietti, membro e ideatore di Officine Italia - che anche noi possiamo contribuire alle sfide economiche e sociali da affrontare per ricostruire l’Italia post Covid-19”.

Dal Fvg partecipa, nella sfida Network, Giuseppe Di Leva, praticante avvocato prima a Trieste e ora a Milano, secondo il quale "iniziative come Officine Italia sono un’occasione unica per conoscere e collaborare con chi vuole darsi da fare e ha idee e capacità per far ripartire le PMI e aiutarle a finanziarsi con i numerosi interventi pubblici varati nelle scorse settimane".

Terminati i lavori, tutti i progetti saranno valutati da una giuria composta da Officine Italia e dai suoi partner, tra cui figurano realtà di rilievo private e istituzionali come [Cisco (partner tecnologico e fornitore della piattaforma abilitante dell’evento), Edison, EDI Confcommercio, Mandarin Capital Partners, il Politecnico di Milano, l’Università LUISS di Roma e molti altri. Le tre proposte più promettenti verranno selezionate dalla giuria per accedere a un percorso di accelerazione e sviluppo dove mentori ed esperti, partner di Officine Italia, affiancheranno i membri dei team vincitori per aiutarli a concretizzare la loro idea. Inoltre, tutte le proposte emerse dai team durante le giornate dell’evento, verranno raccolte in un whitepaper elaborato da parte del team organizzativo di Officine Italia.

