Offline il sito dell'Agenzia delle Entrate

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è offline, inaccessibile agli utenti. Già ieri, 29 marzo, si erano verificati malfunzionamenti al momento del login, ma oggi il sito risulta non raggiungibile. Non è possibile accedere alla Home, pertanto a nessuno dei numerosi servizi che il portale mette a disposizione degli utenti.



Il malfunzionamento sarebbe riconducibile a un guasto tecnico.



Una nota ufficiale, diffusa attraverso i social, informa che "il sito dell'Agenzia è momentaneamente irraggiungibile. I nostri tecnici stanno lavorando per risolvere il problema prima possibile. Ci scusiamo per il disagio". Comprensibile l'arrabbiatura degli utenti che avevano scadenze fissate per oggi, 30 marzo, e per l'assenza di un post dedicato al problema 'tecnico'. Il messaggio riportato qui sopra, infatti, è stato pubblicato tra le risposte sottostanti post di vario genere.