Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata del cane

Oggi, 26 agosto, in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale del cane. Un'occasione per festeggiare i nostri amici a quattro zampe, che in Italia sono sempre di più. Un 'esercito' scodinzolante di circa 7 milioni gli esemplari regolarmente registrati all’anagrafe canina e presenti nelle famiglie, secondo l'ultimo Rapporto Assalco Zoomark.

Tra i tanti quattro zampe ci sono anche quelli che svolgono un lavoro utile alla comunità, come i cani che affiancano le Forze dell'Ordine o quelli della Protezione Civile e che operano con i soccorritori in montagna o al mare.

A tutti loro, una carezza in più per festeggiare la loro giornata!