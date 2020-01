Oggi rifare è molto meglio

Spinta al riuso del patrimonio immobiliare. È quanto chiedono le stesse associazioni di categoria. In particolare, le rappresentanze regionali di Ance, Api, Confartigianato, Cna e Lagacoop hanno presentato un documento alla regione riguardo al comparto dell’edilizia, indicando quali sono i provvedimenti che a livello locale possono essere presi dalle amministrazione per risolvere i nodi irrisolti per un settore che da lungo tempo rimane in sofferenza.

“In considerazione del fatto che l’impostazione corrente in tema di pianificazione territoriale è quella mirata al recupero del patrimonio edilizio esistente, privilegiando quindi la conversione dei fabbricati esistenti piuttosto che le nuove costruzioni in nuove aree insediative – spiegano nella nota – sarebbe auspicabile, come più volte richiesto, prevedere degli strumenti di incentivazione (così come era stato fatto con il Bando di Finanziamento sul Riuso al quale avevano aderito numerosi privati ma la cui efficacia operativa è stata limitata da uno scarsa dotazione finanziaria del capitolo di spesa). Azioni di questa natura, passando attraverso meccanismi premiali in caso di attività di demolizione e ricostruzione, consentirebbero di adeguare alle normative antisismiche recenti un patrimonio edilizio che per la maggior parte è ante 1960; mantenere in vita lo straordinario volano economico creato dal sistema delle detrazioni fiscali (per l’efficientamento sismico, energetico) che dopo molti anni di operatività rischia di vedere ridotta la sua efficacia; riuscire ad arginare i meccanismi finanziari messi in atto da molti grandi gruppi in tema di acquisizione dei crediti derivanti dai lavori di ristrutturazione edilizia, che concretamente, se attuati, escluderanno le nostre piccole aziende dal processo produttivo. Questo fenomeno rischia infatti di spostare l’asse portante del sistema edilizio dal piano realizzativo a quello puramente finanziario, con le comprensibili ed evidenti ricadute per il settore in termini occupazionali e di finanza pubblica”.



Troppe iniziative rimaste vuote

“La politica di riduzione del consumo del suolo a favore del riutilizzo delle aree esistenti e già occupate da manufatti, non può prescindere da una seria attività di revisione della pianificazione territoriale. Negli anni infatti, abbiamo assistito al proliferare di nuove aree industriali e artigianali rimaste pressoché inutilizzate, passando attraverso la costruzione di strade che, realizzate a distanza di anni dalla loro necessità realizzativa, si sono rivelate inadeguate o spesso inutili; richiamiamo l’attenzione della Regione su una concreta e puntuale pianificazione strategica. Tale pianificazione a nostro parere non può essere gestita da enti di livello sotto-ordinato alla Regione e questo per coordinare la concessione o l’ampliamento delle aree e delle infrastrutture secondo un piano strategico di area vasta, non legato alle necessità di singoli enti territoriali”.

Le associazioni di categorie, inoltre, pongono l’accento sull’aspetto finanziario del mercato dell’edilizia.

“Si chiede inoltre alla Regione – conclude la nota - di procedere in tempi brevi alla costruzione di un nuovo sistema di controgaranzia efficace. Tale richiesta risulta importante soprattutto alla luce delle difficoltà registrate con il sistema bancario sia in merito alla concessione di finanziamenti per l’acquisto di nuove abitazioni sia per la ristrutturazione di fabbricati esistenti”.