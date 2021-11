Ok alla convenzione per le attività nei licei sportivi

Via libera della Regione allo schema di convenzione con l'Ufficio scolastico regionale e il Coni del Friuli Venezia Giulia per il progetto finalizzato al potenziamento dell'offerta didattica dei licei ad indirizzo sportivo del territorio per l'anno scolastico 2021/2022.

La giunta, su proposta dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, ha approvato nel corso della seduta dell'Esecutivo un provvedimento per sostenere le attività svolte dai tecnici individuati dalle Federazioni sportive e Discipline sportive associate che operano all'Isis Buonarroti di Monfalcone, al Bachmann di Tarvisio, all'Oberdan di Trieste, al Marchetti di Gemona e al Torricelli di Maniago.

La decisione di procedere in questa direzione è dovuta all'aumento delle classi aderenti all'indirizzo sportivo e il conseguente incremento delle ore di attività svolta, da cui emergere la necessità di implementare il numero di docenti e tecnici impegnati nello svolgimento dell'attività didattica prevista.

Le Federazioni sportive assicurano, senza oneri per la scuola, tecnici, attrezzature e impianti al fine di favorire l'attività programmata nei licei sportivi. Il numero delle ore destinate alle attività già predefinite dal piano formativo dell'istituto, garantisce sia la presenza delle discipline obbligatorie -atletica leggera e orientamento - sia la pratica di altri sport, scelti in base alle caratteristiche specifiche del corpo docente, all'effettiva disponibilità delle Federazioni e alle richieste degli alunni.

Il Comitato regionale del Coni, su richiesta delle Federazioni stesse, si è impegnato da alcuni anni a fornire oltre ad un supporto gestionale un intervento economico a titolo di rimborso spese a favore dei tecnici interessati. L'intervento della Regione si sviluppa favorendo e coordinando il coinvolgimento delle Federazioni sportive e Discipline sportive associate, al fine di reperire e segnalare agli istituti i tecnici esperti in possesso di specifiche qualifiche federali con riconosciute capacità comunicative, pedagogiche e didattiche che, a vario titolo, collaboreranno per lo sviluppo del percorso scolastico dei licei ad indirizzo sportivo.