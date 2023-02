Oltre 10mila persone al Carnevale di Gorizia

Un'invernale giornata di sole ha accompagnato la sfilata dei carri allegorici del 33esimo Carnevale Goriziano. Oltre 10.000 persone per le strade di Gorizia hanno festeggiato il carnevale. A sfilare 800 persone, tra 10 carri e altrettanti gruppi mascherati di danza. La giuria ha eletto come vincitore il carro di Doberdò del Lago, dal nome "Arso il Carso, riva Grisù el fogo no xe più". Al secondo posto il carro di San Pelagio Aurisina con "La Banda delle stelle cadenti". Terzo quello di Medeazza di Duino Aurisina dedicato a Joker e Harley Quinn.

Tra i gruppi ha trionfato quello di Marcottini, con "Gli allegri Spazzacamini". Al secondo posto quello di Santa Croce dedicato a "Homo sapiens...Stiamo andando avanti o indietro?". Terzo posto per Opatje Selo a tema Octopus.

Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS: “Una bellissima giornata di sole e una Gorizia piena di persone in festa. Dopo due anni di stop, siamo ripartiti con un'edizione completa e il pubblico ha risposto con entusiasmo. Bellissimo vedere bambini, famiglie, colori, musica, maschere e allegria invadere Gorizia. Gorizia apre il calendario del Carnevale Isontino con varie sfilate nei prossimi weekend".

Il corteo ha percorso via Oberdan, via Roma, via De Gasperi, Piazza del Municipio, via Sauro, via XXIV Maggio, Corso Italia fino a concludersi su Corso Verdi. Il 33esimo Carnevale Goriziano è organizzato da Pro Loco Gorizia APS, con il sostegno del Comune di Gorizia.

Come carri, hanno partecipato quelli di Sant’Andrea (Gorizia), Treppo Grande, San Floriano del Collio, Duino Aurisina San Pelagio, Savogna d'Isonzo, 0picina, Doberdò del Lago, Grions del Torre, Medeazza e San Mauro. Come gruppi quello bandistico Tita Michelas Fiumicello, Stile Goriziano di Gorizia, il gruppo mascherato di Gabria, quello di Opatje Selo, di Cerovlje, di Monfalcone, di Colloredo di Prato, di Santa Croce, Marcottini oltre al celeberrimo due Livio & Laura.

L’appuntamento con il Carnevale dei Bambini continua lunedì 20 febbraio alle 15 con ritrovo in Piazza Vittoria. Qui è previsto un concorso mascherato, giochi e bolle di sapone oltre alle gustose fritole. Alle 17.30, la proiezione di film animato in fase di definizione al Kinemax di Gorizia (costo del biglietto 3 euro).

Ritorna anche il tradizionale appuntamento con il Funerale di Re Carnevale, previsto per mercoledì 22 febbraio. Il rinnovato percorso prevede di partire alle 14.30 con l’esposizione di Re Carnevale davanti al Municipio. Alle 16.45 il testamento e la cremazione del Re nell'area della Sagra di San Rocco, nei pressi dello Stadio Baiamonti, a cura del “Centro per le tradizioni popolari di Borgo San Rocco”.

Alle 17.45, il goliardico corteo funebre, con i resti di Re Carnevale, percorrerà via dei Lantieri, Piazza S. Antonio, Piazza Cavour, via Marconi e via Mazzini fino a dare l’ultimo saluto ufficiale a Re Carnevale in Piazza Municipio. Alle 18.15 la ripartenza del corteo attraverso via Garibaldi, Corso Verdi, via Oberdan, Piazza della Vittoria, via Rastello, viale D'Annunzio fino a giungere in Borgo Castello. Ultima tappa la dispersione delle ceneri di Re Carnevale dal bastione del Castello.