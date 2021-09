Oltre 1.300 chilometri per una grazia

S i era impegnato ad andare in Vaticano per consegnare una bandiera del Friuli con i nomi di chi soffre e ha bisogno di aiuto e così ha fatto. Alessandro Tammelleo, musicista professionista di Udine, dopo 1.336 km ha concluso la sua missione portando con sé 296 nomi di persone e associazioni.



“Credo che questa iniziativa abbia avuto un grande successo – spiega Tammelleo al suo arrivo a Roma - perché ognuno di noi, nella più normale quotidianità, porta una sofferenza in questo periodo di Covid. Chi di noi non vuole uscire il prima possibile da questa situazione? Chi non si sente oppresso nella libertà di spostarsi? Chi non vorrebbe buttare via per sempre queste mascherine? E così le persone mi hanno spronato: fai questo viaggio affinché possiamo chiedere la grazia di uscire dalla pandemia”.



La sua è stata un’impresa anche sotto l’aspetto sportivo. I chilometri percorsi sulla sua bicicletta tradizionale (non elettrica) partendo lo scorso 1° agosto dal passo del Gran San Bernardo sono stati 1.336, che sono superiori di 300 km rispetto all’itinerario indicato dal navigatore in quanto sono ricomprese anche deviazioni impreviste (come in Val d’Aosta a causa di frana) o necessarie, per trovare un alloggio e per mantenere il più possibile la vicinanza con la via Francigena, lo storico itinerario dei pellegrini. I metri di dislivello in salita affrontati sono stati 10mila, con un passaggio particolarmente arduo al passo della Cisa, tra Parma e Massa Carrara. Alla fine Tammelleo è arrivato in Vaticano alle 13 di sabato 21 agosto consegnando la bandiera del Friuli per la benedizione papale prevista il giorno successivo. I numeri del viaggio, battezzato “Il tuo nome sia con me”, non sono nulla però rispetto al sentimento popolare che ha suscitato.



“I casi di alcune persone che hanno voluto fare il pellegrinaggio simbolico assieme a me mi hanno particolarmente colpito – rivela commosso Tammelleo -. Un papà mi ha chiesto di mettere il nome della figlia affetta da un brutto male, ormai incurabile. Mi ha detto che la flebile speranza di una bandiera è un lumino ancora accesso. Un nonno, poi, ha messo il nome suo e quello del nipotino autistico: lui stesso, grande appassionato di bicicletta, ogni giorno faceva un giro in bici e mi mandava una fotografia per dirmi che così gli sembrava di pedalare al mio fianco me. Ci sono stati poi alcuni ristoratori che hanno perso il lavoro e chiuso a causa del Covid. Infine, sono stati diversi coloro che essendo troppo anziani e ormai impossibilitati a fare questo viaggio, si sono sentiti comunque in viaggio grazie alle mie foto. In verità sono tutte queste persone che mi hanno spronato e mai fatto sentire solo”.Anche lungo il viaggio, però, il nostro portabandiera ha incontrato molta umanità. “Non ho mai prenotato un alloggio, pur sapendo di attraversare città molto turistiche, come Siena e Lucca, che nella settimana di ferragosto avevano il tutto esaurito. Ho trovato una signora anziana che mi ha offerto un vecchio divano nel suo scantinato, che usa per trovarsi a chiacchierare con le amiche. Alcuni parroci mi hanno ospitato in cambio di suonare alla Santa Messa, essendo io l’organista della parrocchia di San Pio X a Udine. In casi estremi mi infilavo in un camping dove, anche se dormivo per terra, sapevo che almeno avevo un bagno e una doccia – conclude Tammelleo -. La Provvidenza mi ha comunque portato a riposare anche in posti impensabili: giunto a Lucca e chiedendo ospitalità a un sacerdote, questo ha subito chiamato il suo vescovo appassionato di Cammini, secondo cui il pellegrino è sacro. E così non ha esitato a ospitarmi nel palazzo arcivescovile”.