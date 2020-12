Oltre 4mila ceste di Natale virtuali dai Rotary del Nordest

Sono oltre quattromila le “ceste di Natale virtuali” che i Club del Distretto Rotary 2060 (ossia dei 91 club Rotary di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige/Südtirol) stanno donando in questi giorni a famiglie in difficoltà per regalare loro un po’ di natalizia serenità.

Si tratta, in realtà, di buoni spesa acquistati da 83 Club Rotary di tutte le province del Distretto 2060 che, in pochi giorni, hanno raccolto 122.600 euro anche grazie al sostegno di Aspiag Service Srl, concessionaria del marchio Despar Nordest: una delle tante risposte all’emergenza sociale che i Club Rotary continuano ad offrire alle loro comunità. La straordinarietà di questa ingente donazione sta proprio nell’unità d’intenti che ha reso possibile mettere in moto una macchina complessa, fatta soprattutto di relazioni tra e con le persone, tra e con le associazioni e le imprese territoriali per intercettare i bisogni anche meno evidenti che stanno nascendo in conseguenza della pandemia.

Le 4.086 “ceste di Natale virtuali” che i rotariani stanno distribuendo in questi giorni, potranno essere convertite in spesa alimentare, ciascuna per il valore di 30 euro, in tutti i punti vendita Despar, Interspar ed Eurospar delle Tre Venezie con la semplice presentazione alla cassa del documento ricevuto.

"I nostri Club si stanno impegnando in moltissime azioni a servizio di coloro che stanno soffrendo grandi difficoltà", afferma Diego Vianello, Governatore del Distretto Rotary 2060.

"Sono tanti gli aiuti alimentari offerti alle famiglie e i supporti tecnologici donati agli studenti meno fortunati per seguire le lezioni a distanza, ma a questo si aggiungono le donazioni di centinaia di sacchi a pelo ai senza fissa dimora, all’impegno di chi sta portando conforto e generi di prima necessità a chi vive in strada, a chi ha voluto regalare giocattoli ai bambini meno fortunati per non privarli della magia del Natale, ai curatori di progetti-vacanza per i disabili hanno voluto raggiungere gli ospiti dei nostri “Happycamp” con pacchi-dono a domicilio".

"E questo solo per fare alcuni esempi. Stiamo mettendo in campo un capitale economico ma soprattutto umano enorme, perché ogni nostro progetto è sempre seguito personalmente, dalla progettazione alla realizzazione, dai nostri soci che mettono a disposizione la propria professionalità e il proprio tempo. Ora, con le migliaia di “ceste di Natale” che stiamo regalando ribadiamo che il nostro essere uniti “al disopra di ogni interesse personale” ci fa raggiungere risultati più importanti di quelli che avremmo raggiunto come singoli, anche grazie al supporto economico ed organizzativo di Aspiag-Despar".

"Inoltre, profondendo un impegno straordinario in questi giorni davvero difficili anche per gli spostamenti, siamo riusciti ad organizzare un Concerto di Natale che sarà trasmesso la sera del 25 dicembre, alle 21, su TV7:ne saranno protagonisti i giovani musicisti del Conservatorio "G.Tartini" di Trieste, coinvolti anche per ricordare il difficile momento per gli studenti e per le Arti, ai quali saranno conferite alcune borse di studio. È vero che si tratta comunque di gocce nel mare, ma noi continuiamo a credere che senza le gocce non esisterebbe il mare".