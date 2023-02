Oltre 5.300 ore di lavoro per la Protezione civile di Palmanova

Un 2022 che ha visto il Gruppo di Protezione Civile comunale di Palmanova impegnato per 5.536 ore uomo per un totale di 667 giornate lavorative, suddivise tra gli oltre 30 volontari impegnati nella squadra.

“Un Gruppo di Volontari sempre pronti per fare il bene della comunità. A loro, guidati dallo storico coordinatore Giorgio Butto, è rivolto il nostro ringraziamento per il costante e prezioso aiuto che quotidinamente forniscono. Enorme il lavoro svolto per contrastare l’emergenza sanitaria di questi anni”, commenta il Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini.

L’anno appena concluso ha visto registrarsi un totale di 141 attività, suddivise tra Trasporto vaccini Udine-Palmanova con 37 interventi, servizio di supporto a manifestazioni (17 interventi), corsi di formazione ed esercitazioni (13), supporto all’ emergenza Ucraina e alla logistica (10) e vari altri servizi.

“Queste persona sono una grande risorsa, dando un aiuto professionale in tante situazioni. Nostri concittadini che scelgono di donare tempo, passione e impegno agli altri. Un supporto prezioso per cui vanno ringraziati”, aggiunge l’assessore con delega alla Protezione Civile Mario Marangoni.

Riparte la campagna “Protezione Civile: abbiamo un sogno - Avere sempre più volontari al nostro fianco” con la quale la sezione comunale di Palmanova riapre le iscrizioni per coloro che vogliano dedicare parte del proprio tempo ad aiutare territorio e comunità. Basta aver compiuto 16 anni diventare Volontari di valore ed entrare a far parte della squadra comunale di Protezione Civile.

La Protezione Civile è attiva 24 ore al giorno e 365 giorni l’anno, con oltre 9.000 volontari nel solo FVG. Le attività svolte prevendono prevenzione, addestramento, formazione, informazione/divulgazione, esercitazioni, emergenze, trasporto del sangue cordonale e attività di supporto richieste dal Comune (anche a supporto alla Polizia Locale) in occasione di manifestazioni. Inoltre il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Palmanova è abilitato per svolgere attività di Antincendio AGE in presidio alle manifestazioni pubbliche (comunali e non) e in emergenza.

Per informazioni, ci si può recare nella sede di via Renier (ex Caserma Piave), scrivere via mail a protcivpalma@libero.it, telefonare a +39 335 1079049 oppure seguire i profili social su Facebook (Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Palmanova), su Intagram (@Protezione_Civile_Palmanova) o Twitter (@ProtCivPalma).