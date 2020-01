Oltre 5mila visite per Metti in mostra il tuo Presepe

Sabato 25 gennaio si è svolta la tradizionale Cerimonia Conclusiva della Rassegna Presepi a Città Fiera. Evento molto coinvolgente che ha rappresentato un momento di condivisione tra tutti i presepisti, le scuole e le associazioni partecipanti all'iniziativa, nonché l'occasione per consegnare gli attestati a tutti gli artisti.



Durante l'evento sono stati comunicati i numeri della manifestazione 2019/20, che ha visto l'esposizione di oltre un centinaio di presepi, nell’area dedicata al primo piano (Area Rosa) di Città Fiera, permettendo alle diverse realtà territoriali partecipanti di mettere in rilievo la tradizione friulana e di illustrare le loro attività. Anche questa edizione è stata inserita nel Giro Presepi in Fvg 2019-20, promosso dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.



La mostra ha registrato oltre cinquemila visite e il pubblico di Città Fiera, dopo aver ammirato i diversi presepi, ha potuto esprimere la sua preferenza indicando il numero dell'opera favorita. Anche quest’anno è stata riconfermata la votazione online. Andando sulla pagina Facebook di Città Fiera e di Città Fiera per il sociale o Presepi Città Fiera, era possibile votare il proprio presepe preferito. A diffondere l’interesse per questa iniziativa, la presenza sul web delle opere esposte permette la condivisione virtuale di tutte le navità ricreando in ogni momento l’atmosfera della tradizione natalizia.



Le preferenze espresse durante le visite sono andate al presepe realizzato dalla Pro Loco di Colloredo di Prato, mentre il pubblico online ha preferito il presepe realizzato dalla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “Don Antonio Marioni” di Flaibano.

L'iniziativa rientra nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza con continuità ponendo grande attenzione al territorio e alla messa in luce delle sue specialità.