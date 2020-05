Oltre 9mila giovani senza sacramenti

La Messa è finita con l’emergenza sanitaria. E’ stato impedito a tutti i fedeli di partecipare alle celebrazioni in presenza fino allo scorso lunedì 18 maggio. Oltre due mesi di assenza colmati, soltanto in parte, dalla televisione e dalla radio, che hanno trasmesso le messe in diretta, e dal web che, come ha detto l’arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, “è diventato strumento di comunione”.

Anche i giovani hanno trovato le porte delle chiese chiuse. Fine del catechismo e di tutte le attività parrocchiali, di cui si nutrono i più giovani. Fine anche dei percorsi che portano i più piccoli alla Prima Comunione e gli adolescenti alla Cresima.



Anche i giovani hanno trovato le porte delle chiese chiuse. Fine del catechismo e di tutte le attività parrocchiali, di cui si nutrono i più giovani. Fine anche dei percorsi che portano i più piccoli alla Prima Comunione e gli adolescenti alla Cresima.



Si parla di un piccolo esercito di fedeli, oltre 9mila ragazzi, che hanno interrotto il percorso sul più bello.



“Di solito – spiega don Marcin Gazzetta – direttore dell’Ufficio diocesano di Udine per l’iniziazione cristiana e la catechesi – aprile e maggio sono i mesi in cui si celebrano i sacramenti. A causa della pandemia tutte le celebrazioni sono state rimandate a data da destinarsi. E’ necessaria anche la presenza del vescovo, per poter dare un’indicazione precisa”.

Per prepararsi alla Prima Comunione e alla Cresima, i bambini e i ragazzi fanno un percorso di catechismo che parte, in genere, dal secondo anno della scuola primaria fino ad arrivare al terzo o quarto anno della scuola superiore. Un percorso che quest’anno è stato bruscamente interrotto.



MOMENTO INTIMO - Il catechismo è diventato, quindi, un momento familiare. Impossibile chiedere di fare lezio via Skype o Zoom alle ‘maestre’, e difficile che i genitori, già impegnati nelle attività didattiche a distanza, si potessero prendere la briga anche delle dottrina per i bambini.



WHATSAPP TIENE I CONTATTI - Ecco, quindi, che la Diocesi di Udine è corsa ai ripari con l’obiettivo di non lasciare soli i più piccoli fedeli.

“I contatti – spiega don Marcin – sono stati mantenuti con whatsapp. Grazie a questo strumento sono stati inviati materiali, ma anche messaggi vocali delle catechiste, preghiere e pensieri affettuosi. Non sono mancate video chiamate. Un grande appoggio è stato dato dalle famiglie che hanno aiutato, soprattutto i più piccoli, a vivere comunque il catechismo a casa, recitando le preghiere in modo più intimo”. Compito difficile anche perché, per quanto riguarda l’Arcidiocesi di Udine, il numero di bambini che avrebbero dovuto fare la prima Comunione si aggira intorno ai 3.000, mentre la Cresima avrebbe dovuto impegnare circa 1.500 giovani.