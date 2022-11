Oltre la violenza. Il lato oscuro delle parole: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Coordinamento Donne Cisl Fvg, con il patrocinio dell’Università di Udine, e in programma a Udine, giovedì 2 dicembre dalle 15, in via Tomadini 30 (sede ateneo, aula 3).

L’iniziativa, che si colloca nell’ambito delle riflessioni intorno al fenomeno della violenza contro le donne, punta non solo a sensibilizzare su un tema cruciale, partendo dall’analisi dell’utilizzo delle parole e delle immagini, ma anche a fornire alle donne istruzioni su come difendersi dalla violenza e da tutti quei reati odiosi come, ad esempio, il revenge porn.

A fotografare le varie espressioni della violenza veicolate anche dalle parole e dalle immagini saranno, assieme alla coordinatrice Donne Cisl Fvg, Alessia Cisorio, Fabiana Fusco, direttrice del Dipartimento Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell’ateneo udinese, Nada Cok, giornalista, Pina Rifiorati, avvocato e presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Udine, e Manuela De Giorgi, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale/Comunicazioni Fvg. Nel corso dell’incontro, introdotto dalla segretaria Cisl Fvg, Claudia Sacilotto, saranno presentati anche alcuni dati e casi relativi ai reati di violenza sulle donne in Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa, le cui conclusioni saranno affidate al segretario generale Cisl Fvg, Alberto Monticco, prevede il riconoscimento di crediti CFU per i partecipanti.