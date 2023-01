Oltre tremila persone alla seima di Ronchi

Un anno per i primi mesi incerto, ma che, nel secondo semestre, potrebbe riservare qualche positiva sorpresa. Ecco il responso che ha decretato la direzione del fumo che, ieri sera, si è sprigionato dalla Seima che, a Ronchi dei Legionari, è stata riproposta, dopo due anni di sosta, dal circolo della Protezione civile e dall’amministrazione comunale.

Erano le 18 precise quando il sindaco, Mauro Benvenuto, ha acceso la grande catasta di legna e ramaglie che, in pochi attimi, ha rischiarato la serata sulle pendici carsiche sopra l’abitato del rione di Vermegliano. Dapprima, bianco e copioso, il fumo si è diretto a nord, quindi delineando una certa incertezza, poi si è spinto dritto dritto al cielo, segno che qualcosa cambierà, si spera in positivo. Una tradizione rispettata, quella della Seima di Ronchi dei Legionari che, per la 34esima edizione, è stata riproposta dal circolo presieduto da Claudio Padovan. A fare gli onori di casa il coordinatore del distretto “Carso Isonzo”, Ennio Medeot, uno degli artefici della rinascita di una tradizione che, nel passato, era stata promossa dalla Pro Loco guidata dall'indimenticabile Renato Burigato.

E che la tradizione piaccia lo dimostrano le oltre 3mila persone che, da piazza Santo Stefano, hanno raggiunto la località “Prati del Vecchio” percorrendo la “Serpentina in monte” illuminata da centinaia e centinaia di lampadine. Donne e uomini, giovani ed anziani, tutti “rapiti” dal fuoco, curiosi di capire come sarà il 2023.

Tanta, tantissima gente che, non va dimenticato, ha potuto anche fruire della ricca offerta culinaria, fatta di 350 panini, 90 litri di minestrone e 120 litri di vin brulè. Una bella macchina organizzativa curata da 30 volontari, alcuni dei quali, per tutta la notte, hanno vegliato per garantire che le fiamme, anche quelle residue, non avessero ripercussioni sulla vegetazione. Le offerte lasciate dalla gente andranno proprio per l’acquisto di attrezzature della Protezione civile.

“Questa è una delle nostre antiche e belle tradizioni – ha detto il sindaco Benvenuto – una di quelle che rappresentano una comunità forte e coesa. La dimostrazione è rappresentata da chi la porta avanti con tanta passione e dalla folta presenza di ronchesi e non”. Tra i ronchesi che meritano di essere citati anche Marco Martin, rientrato dalla Florida per trascorrere le vacanze natalizie nella terra natale.