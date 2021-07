Omaggio al Rifugio Pordenone

Mercoledì 28 luglio alle ore 21.00 nel Chiostro della Biblioteca civica di Pordenone verrà presentato il volume Rifugio Pordenone 90 a cura di Diego Stivella, Mario Tomadini e Alberto Verardo, edito nel 2020 dalla Sezione di Pordenone del Club Alpino Italiano in occasione del 90 anniversario dell’inaugurazione. La presentazione, rinviata l’anno scorso a causa delle restrizioni imposte dal COVID, sarà a cura di Alessandra Beltrame, accompagnata dalle letture di Ruggero Degano. “Il Rifugio Pordenone è un punto di riferimento per gli amanti della montagna pordenonesi, e non solo – afferma l’Assessore alla Cultura Pietro Tropeano. – Punto di arrivo per chi sceglie di passare una giornata a contatto con la natura incontaminata, o di partenza per chi ama cimentarsi in escursioni alpine più impegnative, è uno dei luoghi turisticamente più apprezzati in Regione. Il merito va in particolare alla sezione pordenonese del Club Alpino Italiano che, dal 1930, quando fu inaugurata la prima capanna alpina del Meluzzo, se ne è presa cura con impegno e assiduità, fino a farne oggi una struttura ricettiva di qualità. Un esempio di buone pratiche da seguire, anche nell’ottica della salvaguardia degli spazi montani, che è uno dei temi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile della montagna”. Il volume rappresenta un omaggio al luogo, situato nel cuore del Parco naturale delle Dolomiti friulane, alla sua storia e ai volontari del CAI che negli anni hanno reso possibile un simile risultato.