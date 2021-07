Omaggio di Poste Italiane al 32° Giro D'Italia Internazionale Femminile

In occasione del 32° Giro D'Italia Internazionale Femminile, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Capriva saluta le cicliste in rosa. Partenza ultima tappa”.

Nell’occasione, domenica 11 luglio, dalle 10 alle 14, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito davanti al Municipio di Capriva del Friuli, in Piazza Vittoria.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo Sportelo filatelico dell’Ufficio postale di Gorizia Verdi, in Corso Verdi, a Gorizia.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html