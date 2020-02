Online è boom di ricerche sui prodotti per la salute

Con la segnalazione dei primi casi di diffusione del virus avvenuta negli ultimi giorni anche in Italia è cresciuto lo stato d’allerta. Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, con una Speciale Indagine dedicata al tema mostra un fenomeno di ricerche straordinarie nella categorie dedicate alla salute registrate sul portale nell’ultima settimana.



Le strutture sanitarie e gli esperti stanno lavorando attivamente anche per sensibilizzare la popolazione tramite una corretta campagna informativa, e l’invito è quello di non lasciarsi prendere da eccessive paure, ma piuttosto adottare le migliori misure precauzionali a partire dalle più semplici, ma fondamentali abitudini igieniche che possano ridurre al minimo la possibilità di diffusione tramite contatto. Le reazioni degli italiani sono state le più disparate tanto che, quasi a sorpresa, si è assisto anche a scene di supermercati letteralmente presi d’assalto per accaparrarsi scorte di beni di prima necessità e molte aziende sono state costrette alla sospensione delle attività. E gli utenti online non sono certo distanti dalle tendenze degli ultimi giorni.



Analizzando le Top 10 Categorie si evidenzia subito un dato importante:, solitamente di minore interesse per gli italiani. Altra new entry nella classifica è Abbigliamento da Lavoro (al 4° posto con il 4% delle ricerche totali dal 18 al 24 febbraio) dove gli italiani hanno cercato di accaparrarsi le ultime mascherine protettive disponibili sul mercato.Tra le categorie prese d'assalto – oltre a Prodotti Salute (+599% delle ricerche rispetto alla stessa settimana del 2019) e Abbigliamento da Lavoro (+2273% delle ricerche) – troviamo anche Strumentazione Medica e Chirurgica che ha totalizzato oltre 17 mila ricerche dal 18 al 24 febbraio (+189%). Come è facile intuire il primo picco è avvenuto nella giornata di venerdì 21, quando i media hanno dato l'annuncio del primo caso di positività al virus sul suolo italiano.I prodotti più ricercati online nell'ultima settimana sono state le maschere protettive di ogni tipo(in Abbigliamento da Lavoro e in Strumentazione Medica e Chirurgica) e l'ormai introvabile Amuchina Gel per disinfettare le mani (in Prodotti Salute).