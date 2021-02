Online il nuovo sito del Comune di Palmanova

Il Comune di Palmanova rafforza la propria presenza online, attraverso un nuovo portale web e servizi sempre più digitali, in grado di semplificare la vita quotidiana dei cittadini. Con il supporto di Insiel, la società ICT in house della Regione Friuli Venezia Giulia, il portale, raggiungibile all’indirizzo www.comune.palmanova.ud.it, si rinnova attraverso un’organizzazione dei contenuti e delle singole sezioni non più orientata alla ricerca degli uffici ma direttamente ai servizi.

“Cambiare completamente impostazione, sia dal punto di vista tecnico che di gestione dei contenuti, è un’operazione molto complessa, che richiede tempo. Tuttavia si tratta di un passo necessario per rendere il rapporto con l’amministrazione comunale più facile, diretto e smart”, commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Lunedì 1 marzo, alle 18, saranno illustrati sito e nuove funzionalità sulla pagina Facebook del Comune di Palmanova. Interverranno il Sindaco Francesco Martines, l’assessore comunale Luca Piani e Giuseppe Taranto di Insiel.

Il nuovo sito web, che rispetta le linee guida dettate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), oltre al restyling grafico e alla rinnovata logica nell’esposizione dei temi e servizi, permette all’amministrazione comunale stessa, allineandosi agli altri siti dei comuni del territorio realizzati da Insiel, una gestione più funzionale e centralizzata dei contenuti. Una gestione che rappresenta dunque un’importante evoluzione nella gestione e diffusione delle informazioni, considerato soprattutto il delicato momento di emergenza sanitaria: basti pensare che in futuro molto prossimo sarà possibile pubblicare, in contemporanea su tutti i siti comunali, informazioni di pubblica utilità.

“La vera sfida sul territorio è accompagnare le amministrazioni comunali e i cittadini nel percorso di digitalizzazione, misurandosi con le loro concrete esigenze di ogni giorno e permettendo l’erogazione e la fruizione di servizi e informazioni, in pochi click”, commenta Diego Antonini, Presidente e Amministratore Delegato di Insiel.

E aggiunge il Sindaco: “Il Comune di Palmanova ha intrapreso un percorso d’innovazione, a partire dalla cablatura di tutto il territorio con la banda larga, fino al servizio di wifi pubblico in piazza e nei borghi, dallo sviluppo delle attività di comunicazione digitale attraverso i social network alla messaggistica istantanea, dalle tecnologie per il turismo fino all’attivazione di servizi come PagoPA e la gestione online di iscrizioni, mensa e trasporto scolastico. L’amministrazione comunale crede da sempre nell’informazione e nella trasparenza dell’azione amministrativa, un modo per sviluppare e far crescere una coscienza civica nella cittadinanza".