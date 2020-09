Online il nuovo sito della Procura di Pordenone

Da oggi è in rete il nuovo sito della Procura della Repubblica di Pordenone. “Intanto un convinto ringraziamento alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pordenone Udine che ha reso possibile questa iniziativa”, commenta il Procuratore della Repubblica Raffaele Tito.

“Un grazie anche a tutto il personale di questo Ufficio che ha collaborato con entusiasmo alla realizzazione del sito e un grazie ancor più grande al sostituto procuratore Andrea Del Missier che, con competenza e dedizione, ha coordinato nei mesi passati tutto il lavoro. Attraverso il sito la Procura della Repubblica di Pordenone e i suoi componenti, donne e uomini, al pari di altri Uffici Giudiziari intendono farsi conoscere, in uno spirito di massima trasparenza e grande apertura verso il cittadino”.

“Fra mille difficoltà organizzative e in un mondo in continua evoluzione, ma con una dedizione al servizio veramente non comuni le donne e gli uomini di questa Procura della Repubblica vogliono far sapere a tutti che adempiono ogni giorno al loro giuramento verso la Costituzione e lo Stato, rispettando al massimo i diritti, specie i diritti delle persone più deboli. La Procura, come un avamposto di Giustizia, non si occupa solo di reprimere i reati, ma veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci”, prosegue Tito.

“Svolge anche delicati e importanti compiti di natura amministrativa, interviene nella cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi, ha poteri disciplinari sugli iscritti dei diversi Ordini professionali. La Procura di Pordenone, unica in Italia, ha Giurisdizione su un territorio situato a cavallo di due Regioni, con regimi giuridici profondamente diversi: il Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Una responsabilità che insiste su una popolazione residente di circa 440 mila persone e con una spiccata propensione al turismo”.

“Secondo un’autorevole indagine sulla criminalità in Italia, Pordenone è risultata lo scorso anno la seconda città più sicura: forse è un po’ anche merito nostro, ma certo il mantenimento di questo target è un obiettivo che vogliamo tutti insieme e a tutti i costi mantenere. Mi piace chiudere questa nostra presentazione con una frase di un grande personaggio, Giovanni Falcone, che rappresenta il nostro impegno: Possiamo sempre fare qualcosa: massima che andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto”, conclude Tito.