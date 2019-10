Onorcaduti celebra 100 anni al tempio di Cargnacco

Il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, anche conosciuto come Onorcaduti, celebra 100 anni dalla costituzione con un doppio evento, uno dei quali in Friuli.



A coronamento delle molteplici attività che hanno portato al ritrovamento e al rimpatrio in Italia di Caduti da Russia e Croazia e che vedono il Commissariato Generale in opera con impegnativi restauri conservativi a vari Sacrari (Redipuglia, Verano, Cima Grappa, Casteldante di Rovereto solo per citarne alcuni), sono stati programmati due eventi, una Santa Messa Solenne in onore di tutti i Caduti, officiata dall'Ordinario Militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, che si terrà presso il Sacrario Militare di Cargnacco sabato 5 ottobre, alle 11, ed un Convegno che si terrà a Roma presso il Centro Alti Studi per la Difesa il successivo 9 ottobre.



Entrambe le attività permetteranno di effettuare approfondite riflessioni su tutte le iniziative intraprese da un intero Paese - l'Italia- in questo lungo secolo, per ricordare il sacrificio dei propri figli Caduti.