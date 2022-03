Open Day al nido Mondo dei Piccoli di Codroipo

Giovedì 17 marzo e lunedì 28 marzo, dalle 17.00 alle 18.00, open day online al nido d’infanzia Mondo dei Piccoli, servizio del Comune di Codroipo gestito da Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus per conoscere la struttura e il servizio proposto. Per partecipare all’incontro è sufficiente iscriversi, comunicando nome, cognome, e-mail a c.fava@codessfvg.it; mob. 348 2492816; tel. 0432 901297.



Collegandosi al link ricevuto via mail, le famiglie, accolte dalla coordinatrice, avranno l’opportunità di vedere un video con gli spazi e le attività proposte, conoscere gli orari i calendari e chiedere informazioni sulle iscrizioni e sull’organizzazione del servizio.



Il Nido Mondo dei Piccoli si trova in via Invalidi del Lavoro n. 8 a Codroipo e ospita fino a 60 bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi. È aperto dal 1 settembre al 31 luglio, con fasce di orario diversificate dalle 7.30 alle 17.30, e accoglie i bambini in spazi curati, adeguati ai piccoli e sicuri, proponendo attività ed esperienze educative progettate e gestite da educatori e operatori altamente qualificati. Il Nido dispone di una cucina interna con prodotti biologici e di un ampio giardino.