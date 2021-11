Open Day al Palaghiaccio di Claut

Il palaghiaccio Alceo Della Valentina spalanca le proprie porte: sabato 13 novembre, dalle 14 alle 16, la Polisportiva Ghiaccio di Claut ha in programma un Open Day in cui chiunque potrà provare, grazie all’insegnante di pattinaggio artistico, l’ebrezza di questo sport così affascinante.

I corsi organizzati dalla Polisportiva sono già iniziati nelle scorse settimane: i più piccoli si allenano con la squadra preagonistica tre volte alla settimana, dalle 16.30 alle 18, mentre i ragazzi della squadra agonistica si ritrovano sulla pista ogni giorno fino alle 19.30. Ma non è troppo tardi per infilare i pattini ai piedi ed entrare a far parte dei team: l’open day di sabato servirà proprio a conoscere meglio la disciplina e, perché no, a far scattare in qualcuno la scintilla dell’innamoramento verso questo sport.

L’evento non è pensato solo per i più piccoli: anche gli adulti potranno partecipare, e la Polisportiva è pronta ad organizzare dei corsi appositi qualora un buon numero di essi dovesse manifestare interesse.

Per qualunque informazione riguardo al palaghiaccio, ai corsi, alle attività della Polisportiva e all’open day di sabato è possibile scrivere all’indirizzo email ghiaccioclaut@hotmail.it o contattare la presidente dell’associazione, Giovanna Di Daniel, al numero 338 3206625.