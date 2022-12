Open-day alla Città dell’Arte e della Musica

Sabato 3 dicembre, alle 14.30, il Centro per l’Infanzia a indirizzo artistico-musicale di Colugna di Tavagnacco apre le sue porte. Un Open-day per conoscere la Città dell’Arte e della Musica che ha preso forma, da pochi anni, nella storica Fondazione Luigi Bon.

Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, si tratta un progetto didattico unico ed innovativo a livello nazionale, che trova la sua ispirazione nel Metodo Reggio Children e ha come carattere fondante l’integrazione della musica e dei linguaggi espressivi-artistici con l’educazione alle emozioni e alle relazioni.

In occasione dell’apertura delle iscrizioni per l’anno 2023/2024, ci sarà una presentazione a 360° da parte delle insegnanti del Centro Infanzia, guidate dalla prof.ssa Elisa D’Agostini e dalla dott.ssa Giada Matricardi, del percorso educativo triennale, in cui la mission è quella di accogliere nella vita quotidiana la complessità del reale rendendola fruibile ai bambini attraverso la costante ricerca della ricchezza e della bellezza, che essa porta con sé negli spazi della Città dell’Arte e della Musica.

Gli ambienti, grazie a un'importante e recente ristrutturazione, sono stati riqualificati e funzionalizzati per creare un dialogo continuo tra pedagogia e architettura, che come terzo educatore, gioca un ruolo decisivo nel determinare la qualità degli apprendimenti e rappresenta uno dei pilastri dell'approccio educativo.

Questo processo si realizza non solo attraverso l'impegno costante delle insegnanti nel valorizzare gli interessi dei bambini e supportare i loro autonomi percorsi di apprendimento offrendo loro una molteplicità di linguaggi (musica, arti grafiche e pittoriche, creta, angolo della luce, danza creativa, teatro, percorsi di educazione alle emozioni, orto e cucina) attraverso cui potersi esprimere, entrare in relazione coi compagni e osservare gli oggetti di conoscenza da diverse prospettive; ma anche dedicando costante attenzione al benessere relazionale attraverso il lavoro di gruppo e alla vita comunitaria.

Una vera e propria scuola dell’infanzia con orario dal lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 con una cucina interna con cuoca e menù dedicati.

A conferma della qualità di questo originale progetto, alcuni grandi artisti internazionali come Mario Brunello e Grigory Sokolov hanno dimostrato il loro sostegno incontrando, in delle speciali giornate, gli allievi del Centro Infanzia, che quasi giornalmente hanno l’occasione di vivere l’adiacente Teatro Luigi Bon e conoscere i suoi artisti.

Per tutte le informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, o contattabile allo 0432543049 e via e-mail a infanzia@fondazionebon.com.