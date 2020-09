Open Day Calicanto per promuovere lo sport integrato

Martedì 29 settembre, al Cinema Ariston di Trieste, alle 18, si terrà l'Open Day della associazione Calicanto Onlus che da anni promuove e svolge attività di sport integrato tra ragazzi abili e disabili coinvolgendo i ragazzi delle scuole superiori e dell'università in giochi e tornei durante tutto l'anno.



Attiva dal 2001 prima a Trieste, poi Udine e infine Monfalcone, dove promuove in varie sedi sport, musica e danza in forma integrata. In 19 anni di attività Calicanto ha coinvolto più di 60.000 ragazzi in età scolare provenienti da tutta la regione. Attualmente l’associazione gestisce attività di pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, nuoto, danza, attività motoria per bambini scuola primaria (6-12) e dal 2019, nuovamente anche calcio.



Calicanto attraverso le “buone pratiche” delle attività educative integrate, garantisce a tutti i giovani della comunità di poter essere se stessi insieme agli altri, vedendo riconosciuta e rispettata la propria diversità e / o diversa abilità, nel concetto più ampio d’inclusione sociale. Grazie alla pratica sportiva, portatrice d’indiscussi valori sociali ed etici, i giovani cosiddetti "normodotati" interagiscono, giocano, collaborano e si divertono insieme ai loro coetanei meno fortunati, realizzando un’inclusione che prosegue anche fuori dalla palestra e dagli impianti sportivi. Le vere difficoltà non appartengono tanto ai giovani diversamente abili, quanto all’incapacità, spesso solo iniziale, dei giovani abili a relazionarsi con una realtà diversa dalla loro.



È quindi aperta la campagna associativa per tutti i giovani e meno giovani che vogliono fare sport in maniera diversa e magari mettersi a disposizione dell'associazione come volontari per svolgere le normali attività sportive dell'anno.Per scoprire tutto quanto fa, Calicanto Onlus invita tutti a unirsi all'Open Day e scoprire la gioia di condividere il campo con numerosi altri appassionati.Sarà presente l'assessore al Sociale del Comune di Trieste Carlo Grilli.Per l'accesso in sala saranno rispettate le normative vigenti in tema di contenimento dell'epidemia di Covid19 in corso.