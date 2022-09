Open Day dell'Ateneo di Udine

Sono 18 i master e 4 i corsi di alta formazione dell’Università di Udine, in partenza già quest’autunno, che saranno presentati nell’Open Day (www.uniud.it/opendaysmaster) in programma dal 6 all’8 settembre. Le presentazioni si terranno a Palazzo Antonini e online, e una a Palazzo Torriani. Ventidue proposte formative specialistiche che vanno dall’area manageriale giuridica a quella medico sanitaria, da quella scientifico tecnologica a quelle umanistica, della comunicazione e della formazione. Sarà possibile partecipare sia presenza che online. Gli interessati possono iscriversi al link.

IL PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI

Martedì 6 settembre, dalle 17 alle 18. Presentazione a Palazzo Antonini e online: master in “Amministrazione e management delle aziende sportive”, part time, con lezioni in presenza e online, da febbraio ‘22 a dicembre 2023.

Presentazione online: master in “Italiano lingua seconda e interculturalità” che si terrà da remoto da ottobre a giugno 2023. Dalle 18:30 alle 19:30.

Presentazione a Palazzo Antonini e online: master in “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”, svolgimento in presenza e da remoto, da novembre ’22 a novembre 2023; master in “Meditazione e neuroscienze”, lezioni in presenza e online, part time, da novembre ’22 a novembre 2023; master in “Intelligence e ICT”, part time, da ottobre ’22 a settembre 2023, lezioni in presenza e online con stage in azienda; master in “Esperto in modellazione informativa e gestione del progetto”, part time, da ottobre ’22 a settembre 2023, lezioni in presenza e da remoto con stage aziendale.

Mercoledì 7 settembre dalle 17 alle 18. Presentazione online: corso di aggiornamento “Conversazioni di lavoro e impiego pubblico: la professionalità”, interateneo con l’Università statale di Milano, svolgimento da remoto, part time, da ottobre ’22 a giugno 2023; master e corso di perfezionamento in “Management e utilizzo dei Point of Care Testing”, lezioni da remoto, da dicembre ’22 a dicembre 2023.

Presentazione a Palazzo Antonini e online: corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura”, interateneo con l’Università di Trieste, svolgimento in part time, con lezioni in presenza e online da gennaio a dicembre 2023.

Dalle 18:30-19:30 Presentazione online: master in “Gestione degli acquisti e della supply chain”, da ottobre ’22 a ottobre 2023, part time, lezioni in presenza e da remoto con stage in azienda;master in “Multimedia experience management”, part time, con lezioni in presenza e online e stage in azienda, da dicembre ‘22 a ottobre 2023; corso di perfezionamento in “Project Management”, part time, lezioni in presenza e online, da ottobre ’22 a gennaio 2023.

Presentazione a Palazzo Antonini e online: master in “People management, diritto del lavoro, HR analytics”, part time, lezioni in presenza e online con stage aziendale, da ottobre ’22 a settembre 2023; master in “Chief financial officer”, part time con lezioni in presenza e da remoto e stage aziendale, da marzo 2023 a maggio 2024.

Giovedì 8 settembre dalle 17 alle 18. Presentazione a Palazzo Antonini e online: master in “Digital marketing”, part time, didattica in presenza e online con stage aziendale, da novembre ‘22 a ottobre 2023; corso di aggiornamento in “Diritto e gestione delle imprese cooperative”, part time, lezioni in presenza e da remoto, da gennaio a giugno 2023.

Presentazione online: master in “Filosofia del digitale e intelligenza artificiale. Comunicazione, economia e società”, interateneo con l’Università di Torino, part time, didattica in presenza e da remoto con stage in azienda, da dicembre ’22 a dicembre 2023.

Dalle 18.30 alle 19.30 presentazione a Palazzo Torriani e online: executive master in “Business administration” (Emba), part time, lezioni in presenza e online, da novembre ’22 a novembre 2024.

Presentazione online: master “Erasmus Mundus Euroculture”, full time in lingua inglese, lezioni in Italia e all’estero, da settembre ‘22 a settembre 2024; master in “Partnership Studies e tradizioni native”, part time, didattica in presenza e online, da novembre ‘22 a novembre 2023; master in “Economia circolare: il ciclo integrato dei rifiuti”, interateneo con l'Università di Trieste, part time, lezioni in presenza e online e stage in azienda, da gennaio 2023 a gennaio 2024.

Presentazione a Palazzo Antonini e online: master in “Gestione della filiera vitivinicola”, part time, didattica in presenza e da remoto in due semestri: gennaio-luglio 2023 e gennaio-luglio 2024.