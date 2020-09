Open Day, ecco i Master dell'Ateneo friulano

Dal 7 al 12 settembre l’Università di Udine presenterà durante gli “Open Days” virtuali gli 11 master e due corsi di perfezionamento proposti per l’anno accademico 2020-21. Dei 13 corsi post laurea, sette sono di area manageriale-giuridica, due di area scientifico-tecnologica, tre di area umanistica, comunicazione, formazione e uno di area medico-sanitaria. Maggiori informazioni e procedure di iscrizione agli incontri online (su piattaforma Teams) sono disponibili sul sito dell’ateneo.

Ogni webinar durerà al massimo un’ora e mezza e si articolerà in tre parti. La presentazione del corso (con obiettivi didattici, profilo formato, contenuti, capacità conseguite/faculty, aziende partner, sbocchi lavorativi, placement); l’introduzione di un contenuto innovativo del corso e lo spazio dedicato alle domande degli studenti. Parteciperanno anche allievi delle precedenti edizioni dei master che racconteranno la loro esperienza e saranno a disposizione degli studenti. Al termine lo staff del master sarà disponibile per eventuali incontri individuali.

Il programma delle sei giornate di presentazioni.

Lunedì 7 settembre si terranno due webinar. Dalle 17 alle 18.30, si terrà l’incontro dedicato al master di primo livello in “Esperto di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità socioculturale”. Il master si svolgerà, in modalità online e in presenza, da gennaio a dicembre 2021.

Dalle 18.30 alle 20, appuntamento con il master di primo livello “Erasmus mundus euroculture”. Il corso, full-time in inglese, si svolgerà in Italia e all’estero da settembre 2020 a settembre 2022.

Martedì 8 sono previste due presentazioni. Dalle 17 alle 18.30, del master di primo livello in “Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro”, che si svolgerà part time, online o in presenza (a scelta dello studente), da ottobre 2020 a settembre 2021, con eventuale stage in azienda.

Dalle 18.30 alle 20, sarà la volta del corso di perfezionamento in “Project management”, previsto in modalità part-time, erogato completamente online da gennaio a aprile 2021.

Mercoledì 9 ci saranno due incontri. Dalle 17 alle 18.30, si parlerà del master di primo livello in “Digital marketing” in programma, part-time, da novembre 2020 a ottobre 2021, con stage in azienda.

Dalle 18.30 alle 20, appuntamento con il master di primo e secondo livello “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”, in modalità part time, che si terrà da febbraio 2021 a gennaio 2022, con eventuale stage in un’istituzione pubblica.

Giovedì 10 sono in programma tre presentazioni (due webinar e uno in presenza). Dalle 17 alle 18.30, incontro dedicato al corso di perfezionamento “Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura”. Il corso è part time e si terrà da gennaio a dicembre 2021, con tirocinio.

Dalle 18.30 alle 20, sarà presentato il master di secondo livello in “Intelligence e Ict”. Si svolgerà da ottobre 2020 a settembre 2021; è part time e si potrà seguire online o in presenza (a scelta dello studente), con eventuale stage aziendale.

Sempre dalle 18.30 alle 20, ma in presenza presso la sede di Confindustria Udine (palazzo Torriani 2), sarà presentato l’executive master in “Business administration” (Emba). Il master è part time e si svolgerà da novembre 2020 a novembre 2022.

Venerdì 11 , dalle 17 alle 18.30, appuntamento con il master di primo livello in “Filosofia del digitale. Governare la trasformazione”. Sarà part time ed erogato sia online che in presenza (a scelta dello studente), da novembre 2020 a novembre 2021, con stage in azienda.

Dalle 17.30 alle 19, webinar sul master di primo e secondo livello in “Chief financial officer” (in fase di attivazione). Il corso è part-time e si terrà da febbraio 2021 ad aprile 2022, con stage in azienda.

Infine, sabato 12 settembre, saranno presentati due master. Dalle 11 alle 12.30, incontro dedicato al master di primo livello in “Esperto in modellazione informativa e gestione del progetto” (Bim), in programma da gennaio a dicembre 2021, in modalità part-time e con stage in azienda.

Sempre dalle 11 alle 12.30, si terrà la presentazione del master di primo livello in “Partnership e sciamanesimo. Letterature, psicologia e società”. In programma da novembre 2020 a novembre 2021, prevede esperienze pratiche ed esperienziali.