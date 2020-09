Open day online per futuri studenti dei corsi di laurea di comunicazione

Si rinnova venerdì 25 settembre dalle 10 alle 13, in diretta sulla piattaforma di Microsoft Teams, l’appuntamento con il “Welcome aboard!” tradizionale evento di orientamento sulle professioni dei comunicatori e sui corsi di laurea triennale in Relazioni pubbliche e magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine a Gorizia.



Per partecipare, gli interessati alla laurea triennale potranno iscriversi compilando il form al link https://bit.ly/UNIversoRP_Uniud, mentre gli interessati alla laurea magistrale possono iscriversi compilando il form https://bit.ly/UNIversoCOMUNICAZIONE_Uniud. In alternativa è possibile iscriversi anche attraverso la piattaforma Eventbrite al link https://welcome_aboard_2020.eventbrite.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare via mail le tutor dei corsi di laurea all’indirizzo tutor.cego@uniud.it



L’incontro è dedicato sia agli studenti delle scuole superiori, sia agli studenti universitari e ai laureati triennali interessati ai percorsi di laurea magistrale. Sarà un’occasione per conoscere nello specifico i due corsi di laurea in comunicazione e approfondire il tema delle specializzazioni di competenze nel mondo della comunicazione grazie alle testimonianze di professionisti e professioniste, laureati eccellenti presso l’Ateneo.Oltre a raccontare la loro esperienza formativa e lavorativa gli esperti forniranno un focus sulle competenze connesse ai diversi settori della comunicazione e alcuni spunti utili per allineare i percorsi di formazione ai bisogni che le imprese esprimono fornendo agli studenti uno strumento per orientarsi nello scenario lavorativo in costante cambiamento.La mattinata si aprirà con i saluti di Nicoletta Vasta, delegata del rettore per la sede di Gorizia. Renata Kodilja, coordinatrice dei due corsi di laurea, modererà l’incontro. Dopo una prima panoramica dei due corsi, interverranno: Anna Bortolussi, general manager, Europe Market Place di Amazon; Marco Rizzo, digital fundraising officer presso ActionAid; Massimiliano Cao, responsabile ufficio stampa e comunicazione del Comune di Palmanova; Moira Pezzetta, communications coordinator, Young Feminist Europe & Trainee in Communications and Events all’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA); Serena Rossi, academy & change management manager presso Stevanato Group.