Open day virtuale all’asilo nido L’Abbraccio

L’asilo nido consortile L’Abbraccio, che accoglie bambini dai tre mesi ai tre anni, si presenta in modo virtuale in vista del prossimo anno d’attività. La struttura con sede in via Forgaria è pronta ad accogliere in sicurezza i nuovi piccoli iscritti, garantendo sia i consueti tempi di apertura del servizio (orario d’ingresso alle 7.30, orario di uscita alle 17.30) sia la stessa capacità ricettiva massima (51 posti in tutto).

Le attività vengono svolte secondo le normative previste nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato dal ministero dell’Istruzione con decreto del 3 agosto 2020 e, come da indicazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia, a tutela della salute dei bimbi, delle loro famiglie e degli educatori.

Per presentare al meglio il servizio in capo al Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento e gestito dal 2007 dalla Cooperativa Ambra, quest’anno, poiché non è stato possibile organizzare il consueto open day a causa dell’emergenza sanitaria, è stato ideato un evento virtuale. Come spiega Martina Cracco, coordinatrice del nido d’infanzia aziendale L’Abbraccio, “sono aperte le iscrizioni per il nido per l’anno scolastico 2021-2022. Quest’anno, però, non potremo organizzare l’open day per mostrare alle famiglie il servizio, pertanto abbiamo optato per un incontro online durante il quale cercheremo di illustrare le caratteristiche del nido, da un punto di vista organizzativo e pedagogico”.

E’ bene evidenziare una volta in più che i dipendenti delle aziende consorziate con il Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento hanno precedenza nelle iscrizioni e agevolazioni nelle rette; tuttavia dopo il 30 marzo 2021, i posti disponibili verranno assegnati a famiglie in lista d’attesa che non lavorano in Zona industriale Ponte Rosso, zona artigianale ex Eridania (San Vito al Tagliamento), in Zona industriale Nord (Spilimbergo), zona artigianale Tabina (Valvasone Arzene) o nella zona artigianale di Cordovado. Per promuovere l’attività è stato anche realizzato un video sull’asilo nido L’Abbraccio che può essere visionato anche sulla pagina Facebook della struttura (nido l’abbraccio).

L’open day virtuale si terrà sabato 16 gennaio, con inizio alle ore 10. Durante l’incontro online le educatrici, la coordinatrice e la pedagogista illustreranno nel dettaglio il nido d’infanzia (tra cui il tema delle rette agevolate per i dipendenti delle aziende consorziate oltre al contributo regionale e al bonus Inps disponibile) e risponderanno ai vari quesiti. Per ricevere il link per il collegamento inviare richiesta alla mail nidolabbraccio@ambra-sociale.coop, indicando le proprie generalità e quelle del bambino/a.

Si ricorda che lo stesso Ente consortile ha investito nell’asilo nido per migliorarne la sicurezza a partire dalla riorganizzazione degli spazi, anche all’aperto, e la loro puntuale igienizzazione per rispondere così in modo puntuale all’emergenza sanitaria. Interventi utili a evitare orari scaglionati di ingresso e di uscita, grazie anche ad alcuni interventi edili sulla stessa struttura di via Forgaria: è stato creato un terzo ingresso/uscita così da consentire ai singoli gruppi di essere autonomi. E così le tre sezioni - piccoli, medi e grandi - possono entrare in gruppi separati e dunque essere puntuali.