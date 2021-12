Open Days all’Istituto comprensivo di Gorizia 1

L’Istituto comprensivo Gorizia 1 comunica i calendari degli Open Day, dalla scuola dell’infanzia, passando per primaria e secondaria di primo grado.

La scuola di via Lasciac aprirà virtualmente le porte per due incontri online, giovedì 16 dicembre alle 16.30 e lunedì 18 gennaio alle 16.30.

La scuola di via Garzarolli si potrà conoscere, sempre online, giovedì 16 dicembre alle 17 e mercoledì 12 gennaio alle 16.30.

Per la scuola Ungaretti l’appuntamento è per lunedì 20 dicembre dalle 16 alle 16.30 e lunedì 17 gennaio dalle 16 alle 16.30 online per il tempo normale e lunedì 20 dicembre dalle 17 alle 17.30 e lunedì 17 gennaio dalle 17 alle 17.30 online per il tempo pieno.

Per la scuola Rismondo le date sono martedì 14 dicembre alle 17 e lunedì 17 gennaio alle 16.30, sempre online.

Per tutti i plessi il link per partecipare all’incontro è reperibile sul sito www.gorizia1.it alla voce “Scuole aperte”.

Per la scuola media Ascoli di via Mascagni, i genitori degli alunni delle classi quinte della primaria sono invitati, in presenza, nell’aula Magna; sono previsti due incontri pomeridiani mercoledì 15 dicembre e lunedì 10 gennaio. Ogni appuntamento, per consentire il distanziamento sociale, prevede due turni: il primo, dalle 17 alle 18 e il secondo a seguire, dalle 18.30 alle 19.30.

Per partecipare agli Open Day è necessaria la prenotazione tramite il link presente nel sito della scuola www.gorizia1.it (sezione “scuole aperte”) o sulla pagina Facebook IC Gorizia1.