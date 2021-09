Open Days dei Master Uniud, si presentano i percorsi formativi

Da martedì 7 a giovedì 9 settembre porte aperte all’Università di Udine, in presenza o via streaming, per conoscere i master e i corsi di alta formazione in partenza in autunno, per il nuovo anno accademico 2021/22. Saranno presentati 15 Master universitari di I e II livello e 7 Corsi Executive di aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze lavorative. E sono già oltre 400 le adesioni all’iniziativa. Le presentazioni si svolgeranno nei pomeriggi a palazzo Antonini, in via Petracco 8 a Udine, a esclusione dell’Executive Master in Business Administration che sarà illustrato nella sede di Confindustria Udine. Per partecipare agli Open days, in presenza oppure online, basta iscriversi a questo indirizzo.

"L’alto numero di adesioni già registrate – sottolinea il rettore Roberto Pinton – sembra confermare anche per quest’anno l’attrattività dell’offerta formativa del nostro Ateneo. Nell’anno accademico 2020/21 gli iscritti a 14 master e 5 corsi executive sono stati 512, il 64% provenienti da fuori provincia e il 44% da fuori regione. L’età media degli iscritti ai nostri corsi è di 39 anni, indice questo della capacità di dare risposte alle esigenze di qualificazione per professionisti. Il 17% degli studenti dei master e dei corsi di perfezionamento sono stati giovani laureati, per i quali l’Università, per favorirne l’inserimento lavorativo, ha organizzato tirocini formativi in 85 aziende del territorio".

I corsi spaziano in quattro aree tematiche: manageriale-giuridica; medico-sanitaria; scientifico-tecnologica; umanistica, della comunicazione e formazione. Novità di quest’anno sono il Corso Executive e Master in amministrazione e gestione delle aziende sportive, il corso Executive in Diritto e gestione delle imprese cooperative, il Corso di aggiornamento per tecnici esperti in interventi di risanamento dal gas radon negli edifici, il Master e corso di perfezionamento nell’utilizzo e gestione dei Point of Care Testing (POCT). Sono inoltre attivati due corsi di aggiornamento in ambito di Energie rinnovabili (SIER) e in Sport, performance e tecnologie.

Il programma degli Open days

Martedì 7 settembre per l’area manageriale-giuridica saranno presentati: il Corso Executive di aggiornamento e i Master di I e II livello in Amministrazione e gestione delle aziende sportive (ore 17-18); il Master di I e II livello in Chief Financial Officer (ore 17-18); il Master di I e II livello Dirigere e governare le istituzioni pubbliche (ore 18.30-19.30); il Corso di aggiornamento in Diritto e gestione delle imprese cooperative (ore 18.30-19.30). Per l’area medico sanitaria sarà presentato il Corso di perfezionamento interateneo su Gioco d’azzardo, web, sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla conoscenza alla cura (ore 18.30-19.30). Per l’area umanistica, comunicazione, formazione sarà illustrato il Master di I livello Esperto/a di progettazione educativa in scuole e servizi ad alta complessità socioculturale (ore 17-18).

Mercoledì 8 settembre per l’area manageriale-giuridica saranno presentati: l’Executive Master in Business Administration, di I livello (ore 17.30-19, c/o Confindustria, l.go Melzi 2); il Master di I livello in Digital marketing (ore 17-18); il Master di I livello in Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro (ore 18.30-19.30). Per l’area medico-sanitaria saranno presentati il Master di I livello e i Corsi di perfezionamento in Utilizzo e gestione dei Point of Care Testing (POCT) (ore 18.30-19.30). Per l’area umanistica, comunicazione, formazione saranno presentati i Master di I livello in: Filosofia del digitale. Governare la trasformazione, interateneo (ore 18.30-19.30); Italiano lingua seconda e interculturalità (ore 16-17); Erasmus Mundus Euroculture (ore 17-18). Per l’area scientifico-tecnologica, il Master e corso di innovazione didattica in Fisica e Orientamento – IDIFO (ore 18.30-19.30).

Giovedì 9 settembre per l’area manageriale-giuridica sarà presentato il Corso di perfezionamento in Project Management (ore 18.30-19.30). Per l’area scientifico-tecnologica saranno presentati: i Master di I e II livello in Intelligence e ICT (ore 18.30-19.30); il Master di I livello in BIM – Esperto in modellazione informativa e gestione del progetto (ore 17-18); il Corso di aggiornamento per Tecnici esperti in interventi di risanamento dal gas radon negli edifici (ore 18.30-19.30). Per l’area umanistica, comunicazione, formazione saranno illustrati i Master di I livello in Partnership studies e tradizioni native. Letterature, psicologia, etno-antropologia e società (ore 17-18) e in Meditazione e neuroscienze (ore 18.30-19.30).