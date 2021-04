OpenDay al nido C'era una volta di Udine

Lunedì 19 aprile e venerdì 23 aprile, dalle 17.00 alle 18.00, il nido d’infanzia C’era una Volta dei Rizzi a Udine, servizio di Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, organizza due Open Day online per dare a tutti la possibilità di conoscere la struttura e il servizio proposto. Questo il link per partecipare agli incontri: https://meet.google.com/mms-dzbh-gto



Collegandosi da remoto, le famiglie, accolte dalla coordinatrice, avranno l’opportunità di vedere un video con gli spazi e le attività proposte, conoscere gli orari i calendari e chiedere qualsiasi informazione sulle iscrizioni e sull’organizzazione del servizio.



Il Nido C’era una volta è un’attività di Codess FVG ed è convenzionato con il Comune di Udine. Il nido si trova in via delle Scuole 7 a Udine, località Rizzi, e accoglie fino a 35 bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi. È aperto dal 1 settembre al 31 luglio, con fasce di orario diversificate dalle 7.30 alle 17.30, e accoglie i bambini in spazi curati, adeguati ai piccoli e sicuri, proponendo attività ed esperienze educative progettate e gestite da educatori e operatori altamente qualificati. Il Nido dispone di una cucina interna con prodotti biologici e di un giardino attrezzato.



Per gli utenti privati le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e si presentano direttamente al nido. Per gli utenti comunali le iscrizioni vanno presentate presso gli uffici competenti del Comune di Udine in viale Ungheria 15 entro il 30 aprile.