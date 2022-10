Ordigni bellici fatti brillare sul greto del Torre

Questa mattina si è svolto un intervento di brillamento programmato di alcuni ordigni bellici nell'alveo del torrente Torre, tra Medea e San Vito al Torre, su disposizione della Prefettura di Gorizia, a cura degli artificieri del III Reggimento Genio Guastatori di Udine.

Per garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle operazioni – iniziate alle 8.30 e terminate alle 13.30 – sono stati impegnati anche i volontari delle squadre comunali di Protezione civile dei Comuni di Aiello del Friuli, Ruda, Campolongo Tapogliano e San Vito al Torre - parte del Distretto Destra Torre - e i volontari di Protezione civile di Medea, scesi in campo per dare supporto ai Carabinieri per la chiusura delle strade interpoderali di accesso all'area.