Ordine al Merito, cerimonie nel rispetto della zona rossa

In occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera e 160° anniversario dell’Unità d’Italia, era prevista una breve cerimonia per la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona rossa ha determinato la necessità di rinviare l’evento.

Il Prefetto di Trieste Valerio Valenti ha tuttavia dato indicazioni affinché le consegne delle onorificenze vengano svolte nei prossimi giorni per singolo insignito in modo da assicurare un momento formale a ricordo dell’importante riconoscimento.

Nella mattinata di ieri ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore della Repubblica il professor Gianfranco Sinagra, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e del Dipartimento ad attività integrata cardiovascolare dell’AsuGi e Professore ordinario di malattie dell’apparato cardiovascolare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste.

A consegnare l’onorificenza il Prefetto Valenti e il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che hanno ringraziato il professor Sinagra per l’impegno quotidianamente profuso a favore di tanti pazienti e per la sua apprezzatissima attività che porta la cardiologia giuliana ai più alti livelli.

Per suo tramite, il Prefetto e il Sindaco hanno poi voluto ringraziare tutti i medici e il personale sanitario per la dedizione e l’incessante lavoro svolto nell’eccezionale contesto pandemico. Nelle prossime giornate il Prefetto Valenti curerà la personale consegna dei riconoscimenti agli altri insigniti.