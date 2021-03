Ordine al Merito della Repubblica a Teresa Tassan Viol

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito alla Dirigente Scolastica pordenonese Teresa Tassan Viol, l’onorificenza di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica italiana, riconoscimento tra i più prestigiosi che viene assegnato con lo scopo di "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

Tra le motivazioni iscritte dal Capo dello Stato, "l’esemplarità delle scelte professionali ed umane che la dottoressa Teresa Tassan Viol ha operato durante la sua vita e la sua carriera, il senso di responsabilità che ha da sempre attraversato il suo impegno civile e sociale, e la generosa dedizione verso tutti coloro che per ragioni diverse hanno incrociato il suo percorso di vita, siano essi colleghi, docenti, genitori o studenti".

"La sua azione professionale – è scritto – è stata contraddistinta da uno spirito di servizio altruista e instancabile, nonché serio e competente. La dottoressa Teresa Tassan Viol, attraverso il suo impegno nella formazione e nell’educazione, ha saputo condurre con l’esempio i giovani a comprendere l’importanza dell’istruzione e i grandi valori di cittadinanza che devono contraddistinguere la vita di ogni cittadino".

"Apprezzata dalle famiglie e dai suoi insegnati – si legge ancora – ha sempre creduto che il dialogo vivo e costante sia la base imprescindibile sulla quale costruire ogni relazione umana e professionale. Un dialogo che in ogni circostanza si è nutrito in primis di ascolto di ognuno, di attenzione per l’altro. In tutto il suo impegno professionale emerge, ben oltre l’ordinaria attività che compete ad ogni Dirigente – conclude il documento di motivazione – la cura attenta e generosa verso gli studenti con maggiori bisogni educativi".

La cerimonia di consegna dell’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica lo scorso dicembre, è stata presieduta ieri pomeriggio dal Prefetto di Pordenone, Domenico Lione.