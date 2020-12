Orientamento scolastico, incontro online per i genitori

E’ in agenda l’incontro online per genitori per accompagnare i figli nell’orientamento scolastico. L’equipe del Servizio Politiche giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento, ritiene importante proporre tale iniziativa - che si tiene a distanza nel rispetto delle misure anticovid - dedicato a mamme e papà con tema l’orientamento scolastico, per svolgere appunto anche in questo momento particolare in cui non si può svolgere in presenza, quanto già proposto negli anni dall’Ufficio Puntoinforma ai singoli utenti che ne facevano richiesta



Due gli incontri previsti che vanno sotto il titolo “Le scelte che uniscono”, e che hanno come obiettivo fornire strumenti utili ai genitori per affiancare al meglio i propri figli nella scelta del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; è rivolto, principalmente ma non esclusivamente, ai genitori degli studenti delle classi terze.



La riunione si svolgerà attraverso la piattaforma Gotomeeting, il link per collegarsi verrà inviato agli iscritti. La richiesta di prenotazione va effettuata attraverso il sito Eventbrite.it oppure seguendo le istruzioni nella homepage del sito comunale (www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it). E’ consentito un massimo di 10 partecipanti per incontro.



“Che scuola posso fare dopo la terza media? Come faccio a capire quella che è fatta davvero per me? Chi mi aiuta in questo? Per questi interrogativi, l’orientamento dovrebbe fornire la risposta migliore - afferma l’Assessore alle Politiche giovanili, Carlo Candido -. Se l’individuazione della scuola adatta alle proprie attitudini è uno dei momenti decisivi per lo sviluppo degli adolescenti, a maggior ragione essi vanno accompagnati in questa fase così delicata, e il percorso “Le scelte che uniscono” va in questa direzione”.Le date indicate dei due appuntamenti sono: giovedì 17 dicembre (dalle 18 alle 19) e martedì 22 dicembre (dalle 20 alle 21). Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Puntoinforma: tel. 0434 82922, cell. 345 0737539 (email: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it).