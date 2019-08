Osservazioni al telescopio al Mulino di Adegliacco

Le sere d’estate capita spesso di alzare gli occhi e rimanere stupiti dalla bellezza del cielo stellato: ma quanto ne sappiamo sulle stelle e pianeti visibili in questo periodo? Venerdì 23 agosto, alle ore 21.00 al mulino di Adegliacco (Tavagnacco-UD) adulti e bambini da 8 anni in su potranno partecipare a un’osservazione guidata al telescopio, alla scoperta delle tante meraviglie che ci offre il cielo estivo.

Dal “Parco per riflettere”, all’esterno dell’antico mulino, si potrà osservare la posizione dei pianeti in questo periodo dell’anno, imparare a distinguere le stelle dai pianeti e riconoscere le costellazioni. Fra osservazioni e racconti di astronomia, si parlerà anche di dimensioni dei corpi celesti e dell’Universo, delle stagioni, dei solstizi e degli equinozi, e dell’inquinamento luminoso. Il cielo stellato rimarrà incantevole e misterioso, ma con qualche segreto in meno…

L’attività è adatta ad adulti e bambini (accompagnati) da 8 anni in su.

Il costo è di € 7,00 a partecipante, con iscrizione obbligatoria tramite form online su www.immaginarioscientifico.it

In caso di maltempo l’attività verrà sospesa.