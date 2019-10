Ottimo avvio per Casa Moderna

Ottima partenza per il primo weekend di Casa Moderna dove grande è l’interesse per le nuove frontiere della tecnologia e dell’innovazione applicate all’abitare dalla progettazione in 3D agli elettrodomestici di ultima generazione, alle cucine sempre più sofisticate: un concentrato che unisce alto design, funzionalità, sicurezza e risparmio energetico.

Aperta fino a domenica 13 ottobre, durante i giorni feriali Casa Moderna apre dalle 15 alle 21 offrendo al pubblico l’opportunità di visitare gli stand e di parlare con gli espositori in tutta calma e tranquillità. Non solo: da domani a venerdì 11 ottobre c’è la possibilità di entrare a prezzo ridotto a partire dalle 18 previa registrazione online su www.promocasamoderna.it

Inoltre, durante i giorni feriali, ritorna lo Speciale Professionisti che consente agli architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia di visitare gratuitamente Casa Moderna. Per usufruire di questa opportunità, i professionisti potranno rivolgersi all’ingresso Ovest della Fiera presentandosi con il proprio tesserino identificativo attestante l’iscrizione all’Ordine/Collegio.

Nel caso in cui il tesserino non sia disponibile, il personale all’ingresso verificherà online l’iscrizione del professionista. Con questa iniziativa, Casa Moderna rinnova e rinforza la propria capacità di attrazione e di orientamento non solo verso il grande pubblico, ma anche verso i professionisti della casa e dell’abitare. Un’occasione per le aziende che espongono in Fiera di incontrare e di proporre prodotti ed esperienze agli addetti ai lavori che si interfacciano direttamente con la committenza.