Ottimo successo per Idea Natale

Il successo di Idea Natale si fa sentire, si fa vedere e si tocca con mano alla Fiera di Udine dove la soddisfazione degli espositori raddoppia grazie alla partecipazione dei visitatori, curiosi propensi all’acquisto dei regali e, con essi, di componenti immateriali, ma altrettanto preziosi, come la speranza, la sorpresa e la gioia di fare felici gli altri.

Nella vetrina di Idea Natale si posso fare acquisti di tutti i tipi, secondo le proprie possibilità: regali da mangiare, da leggere, da ammirare, da osservare e ascoltare. Regali da appendere, da indossare o annusare. Idea Natale mette in mostra anche il territorio con Aquileia, Grado, Sappada, Io Sono FVG… con le risorse enogastronomiche e turistiche come idee regalo molto apprezzate e ricercate.

Ci sono anche regali da provare, in tempo reale, in Fiera, prendendo parte agli eventi in programma. Tra questi le anteprime di libri per bambini e adulti, letture animate, musica dal vivo, giri in carrozza e sui pony, gare di pasticceria che proseguiranno anche domenica con il Concorso Mistery Box, (in programma alle 15) coinvolgendo i visitatori nella preparazione di un dolce con ingredienti a sorpresa contenuti in una scatola misteriosa.

Per visitare Idea Natale, con ingresso gratuito, ci sono ancora due giorni: oggi dalle 10 alle 20 e lunedì dalle 10 alle 18.

Maggiori info su www.ideanatale.it