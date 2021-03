Otto marzo a Casarsa

In occasione della Giornata internazionale dedicata alla Donna l'Assessorato alle Pari opportunità della Città di Casarsa della Delizia in collaborazione con Cooperativa Sociale FAI onlus propone due eventi, all'interno del nome unitario "Non solo 8 marzo", da svolgersi in sicurezza e a cui tutti possono partecipare in autonomia.



"La mia camminata in rosa" si svolgerà dall’ 8 al 14 marzo: indossando qualcosa di rosa ognuno potrà svolgere la propria camminata individuale nel territorio comunale (nel rispetto delle norme anti Covid19 ed entro i confini essendo Casarsa in zona arancio). Poi sui social con hashtag #Casarsainrosa2021 potrà condividere una foto della sua attività per la sensibilizzazione al rispetto delle donne.



"L'autrice si racconta" è il titolo dell'incontro online di giovedì 11 marzo alle 18.30 su Zoom (indirizzo bit.ly/librodonnedisabbia). Laura Cappellazzo, autrice del libro "Donne di sabbia", racconterà la sua esperienza di educatrice con donne vittime di violenza e la loro storia di riscatto e risponderà alle domande del pubblico.



"Nonostante la situazione sanitaria - dichiara l'assessore alle pari opportunità Ilaria Peloi -, occorre celebrare adeguatamente questa importante giornata, anche se ogni giorno dell'anno le donne vanno rispettate e va riconosciuto il loro ruolo fondamentale nella società. I due eventi permetteranno a tutti di dare il proprio contributo alla giornata partecipando in totale sicurezza. Sarà un'occasione di confronto e crescita a cui invitiamo a partecipare anche gli uomini".