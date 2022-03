Otto marzo dedicato alle donne in guerra

Martedì 8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna, una giornata speciale, fatta di fiori e di auguri, ma anche di sensibilizzazione a tutela del mondo femminile, troppo spesso vittima di violenza. Quanto sta accadendo in Ucraina, scuote il mondo intero, in particolare in una giornata che in tutto il mondo celebra le donne. In Ucraina, dove si combatte per strada ed è in corso un esodo di milioni di civili, sono proprio le donne che mostrano tutta la loro forza. Il simbolo dell'8 mazro 2022 sono soprattutto le donne ucraine, tante madri e figlie, in fuga dal loro Paese.

E' alla loro disperazione, ma allo stesso tempo alla loro forza e determinazione che simbolicamente il mondo dedica questo 8 marzo.



"Questo 8 marzo sia dedicato a tutte quelle madri che, con i loro figli spesso neppure adolescenti, hanno varcato e stanno varcando il confine ucraino per portarli in salvo dalla guerra, così come a quelle rimaste a difendere la loro casa, la loro Patria - afferma il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin -. E sia dedicato a tutte quelle figlie e sorelle che, in Afghanistan, hanno ancora il grande coraggio di sollevare il burka per far sentire la loro voce a chi si mostra sordo ai più basilari diritti civili".



"Sia un giorno in cui non dimenticare nessuna delle tante, troppe, ragazzine che solo per un destino che ha deciso per loro in quale Paese e in quale condizione sociale dovevano nascere, le conosciamo come spose bambine, piuttosto che prostitute bambine o schiave del sesso. E l'errore più grande che possiamo fare - ammette Zanin - è pensare che si tratti di Paesi del terzo mondo, perché accade anche in Italia, attraverso organizzazioni radicate soprattutto nelle grandi città". Zanin non dimentica "i casi di violenza dentro e fuori le mura domestiche, le notizie di femminicidi di cui siamo costretti a ricevere aggiornamenti quasi ogni giorno, i soprusi, le schiavitù psicologiche, le persecuzioni, le molestie sino allo Stalking. Le istituzioni sono a fianco di chi, associazioni ma anche Forze di Polizia, operano per aiutare le vittime di questi atti criminali e sostengono coloro che li denunciano".".Tra le tante iniziative culturali in programma, se ne affiancano altre di tutela e sensibilizzazione contro il triste fenomeno della violenza contro le donne. La Questura di Trieste ha avviato una serie di iniziative, a partire dallo scorso 4 marzo quando è stata presentata la campagna congiunta con la Società Despar FVG contro la violenza di genere, con la messa a punto di un flyer che da sabato 5 marzo viene distribuito alle casse di tutti i punti di vendita diretti della catena (80 nella regione) e dei più importanti negozi affiliati.Lunedì 7 marzo è stato siglato dal Questore di Trieste, Irene Tittoni e dal Presidente dell’Associazione “Interpares” Onlus, David Daris il Protocollo “Zeus” - dalla prima delle figure mitologiche simbolo dell’indole violenta ed abusante – già attivo in altre città: l’intesa prevede la messa a disposizione degli uomini maltrattanti di un percorso rieducativo trattamentale finalizzato ad apprendere le corrette modalità di gestione delle emozioni ed a comprendere il disvalore penale e sociale delle condotte tenute.Sulla base del protocollo, la persona oggetto dell’Ammonimento del Questore per stalking o violenza domestica, in sede di notifica, verrà invitata al primo appuntamento presso l’Associazione “Interpares”, operante in questa provincia, per essere presa in carico e sottoporsi al programma.La Divisione Anticrimine comunicherà all’Associazione i nominativi dei soggetti ammoniti, attivando così un circolo virtuoso volto a conoscere quanti di essi avranno aderito all’invito ad iniziare il percorso di accompagnamento nelle successive relazioni affettive, con lo scopo di favorirne il recupero e limitare di casi di recidiva.Nel 2021 sono stati 13 gli Ammonimenti del Questore di Trieste, di cui tre per atti persecutori e dieci per violenza domestica.Nel triennio 2019-2021, nella provincia di Trieste, si registra un aumento dei maltrattamenti in famiglia, saliti da da 131 a 143; una flessione delle denunce per atti persecutori, scese da 82 a 59; un lieve aumento delle denunce per violenza sessuale, passate da da 30 a 37.In questo contesto, nell’ambito della campagna di prevenzione “Questo non è amore”, diventata progettualità permanente della Polizia di Stato da novembre 2017, la Questura di Trieste martedì 8 metterà in campo, in Piazza Unità d’Italia, un punto di ascolto e informativo mobile dedicato alla cittadinanza in generale, e in specie alle donne, per diffondere l’importanza di una cultura fondata sulla parità di genere.Nell’occasione, il personale delle diverse articolazioni impegnate nella materia, distribuirà i dépliants della campagna realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine e avrà altresì a disposizione i volantini tradotti nelle lingue diffuse tra le etnie più presenti sul territorio (sloveno, serbo, croato, ucraino, rumeno, albanese, arabo, inglese, spagnolo e portoghese), raccogliendo riflessioni e testimonianze.Lo scopo è quello di far emergere il sommerso di un fenomeno silente e che, proprio per questo, ha bisogno che la vittima instauri una relazione di fiducia col soccorritore affinché possa trovare il coraggio di raccontare la propria storia.Al contempo, il meccanismo della violenza presenta una complessità tale che c’è bisogno di più soggetti in grado di fornire, nell’ambito delle strette competenze, il proprio contributo nell’offrire alle donne in difficoltà un’alternativa possibile.Per questo, il materiale distribuito reca nel retro i recapiti della “rete” da attivare in caso di necessità: oltre alla Questura, il GOAP (Centro antiviolenza), l’Associazione Interpares, i servizi sociali del Comune, oltre al numero verde nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1522.Lunedì è stato inoltre presentato il video dell’App Youpol della Polizia di Stato - che permette di segnalare oltre a episodi di spaccio, bullismo o altri reati, anche l’essere vittima o testimone di violenza domestica - tradotto nelle lingue più diffuse nelle comunità cittadine (sloveno, croato, serbo e arabo) al fine di divulgare più possibile il messaggio di prevenzione in tutte le culture presenti sul territorio ed aumentare la tutela delle donne a rischio.Nel palazzo della Questura giuliana è stata allestita un’apposita stanza per l’ascolto protetto delle vittime di abusi (Sala Dafne), al fine di offrire loro un setting più riservato, accogliente e confortevole.“La Giornata internazionale della donna ci ricorda ogni anno le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute nel corso dell'ultimo secolo dalle donne ma soprattutto ha il compito di ricordarci le discriminazioni e le violenze che le donne ancora oggi subiscono – scrive in una nota il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg,-. Purtroppo la parità di genere in tutti i settori non solo è ancora lontana ma anzi, il Covid-19 ha aumentato le discriminazioni nei confronti delle donne: dallo scoppio della pandemia la percentuale di donne che ha perso il lavoro durante la pandemia è stata doppia rispetto a quella dei maschi, inoltre in Italia circa l’84% delle donne ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia causato un aumento della violenza fisica ed emotiva. Questi numeri drammatici sottolineano che è urgente superare un modello patriarcale di società.”