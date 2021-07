Otto nuovi agenti per la Questura di Trieste

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Trieste otto agenti trasferiti direttamente al termine del 212° corso di formazione - lunedì c'è stato il giuramento anche nella Scuola Allievi giuliana - e a seguito di un'ordinaria movimentazione dei dipendenti della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale.

Questi operatori andranno a implementare il fondamentale settore del controllo del territorio, in quanto il Questore Irene Tittoni ha deciso di assegnarli all'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, in sostanza alla Squadra Volante, e al Commissariato distaccato di Duino Aurisina e a quello sezionale di Opicina. Quest’ultimo necessitava di nuove e giovani risorse in quanto da anni in carenza di organico a causa di trasferimenti e di pensionamenti di personale.

Si tratta di un presidio strategico per la zona, realtà a ridosso della Slovenia e interessata da notevoli flussi non soltanto veicolari in transito, coinvolta anche nel fenomeno migratorio. L’obiettivo del Questore è quello di rafforzare la presenza della Polizia di Stato sul territorio e di vicinanza ai cittadini.